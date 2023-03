Pirotecnia Zaragozana dispara una 'mascletà' "clásica" y "potente" dedicada a visibilizar las enfermedades raras

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pirotecnia Zaragozana, empresa histórica de la capital aragonesa, ha disparado este viernes la décima 'mascletà' de las Fallas 2023 en la plaza del Ayuntamiento de València, una propuesta "clásica" protagonizada por un "potente" terremoto y bombardeo aéreo final y dedicada a "visibilizar" a las personas con enfermedades raras.

Así, durante la preparación del disparo, los pirotécnicos han recibido la visita de la joven con siete enfermedades minoritarias y con una gran repercusión en redes sociales, Noah Higón, a quien la comisión Tres Forques-Cuenca-Pérez Galdós ha dedicado el 'ninot' central de su falla grande.

El diseñador creativo de esta pirotecnia con más de 160 años de antigüedad y encargado también del disparo de este viernes, Luis Brunchú, ha señalado que, precisamente, la empresa disparará durante las fiestas josefinas en esta falla y han invitado a la joven para que viera cómo trabajan. "Noah también padece sordera y queríamos ver cómo soportaba el ruido y, por supuesto, visibilizar a las personas con enfermedades raras", ha subrayado.

Tras la 'mascletà', el pirotécnico valenciano se ha mostrado "tranquilo" y "muy contento" con el resultado. "Esta es una plaza muy agradecida y es verdaderamente difícil hacerlo mal aquí", ha resaltado, al tiempo que ha reconocido que el público valenciano de la 'catedral de la pólvora' es también "muy exigente", lo que implica "una responsabilidad que en pocos sitios tienes".

Brunchú, "todavía en shock" después de haber "acompañado" el disparo con una duración de cerca de cinco minutos, ha explicado que la propuesta presentada --con 90 kilos de pólvora-- ha comenzado con un inicio "variado" con cuatro principios aéreos, seguidos de cinco fases con fuego aéreo y terrestre, y culminada con un terremoto en tres fases con una última "muy potente" y un bombardeo de unos 20 segundos de truenos y silvadoras "en aumento" hasta cerrar con unl "golpe final hermético". "Una mascletà bastante clásica, como nos gusta hacerlas a nosotros", ha concluido.

El balcón de la casa consistorial ha contado este viernes con la asistencia de los actores del musical Ghost --representado en el Teatro Olympia hasta el día 19--, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas; el conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez; el comandante naval Jesús Otero; el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler; la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles.

Entre los invitados, también han estado presentes el presidente del Consell Territorial de la Once, Enrique Llin, y el delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, que este mismo viernes han participado en el acto de presentación del cupón de la ONCE dedicado a las Fallas 2023 --que contará con una tira de cinco millones de cupones el próximo día 19 de marzo--, junto al alcalde de València, Joan Ribó, y el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

Un cupón que, han asegurado, "representa el sonido y el rugir de las gentes que, como el Grupo Social Once, implosionan todos los días en la calle para dar lo mejor de sí mismos". "Han sabido perfectamente plasmar nuestra forma de vivir, ser y estar en la sociedad, en la que nos cuesta llegar a fin de mes y sacar a nuestra familia adelante, pero al final lo conseguimos", han remarcado desde la entidad.

"MAYOR VISIBILIDAD AL DEPORTE ADAPTADO"

Asimismo, ha asistido una representación de la Fundación Cent Anys LEVANTE UD inclusivo, entre quienes se encontraban los deportistas paralímpicos David Casinos y Ricardo Ten. El exnadador, que compartió club con la Fallera Mayor de València, Laura Mengó, se ha mostrado "muy contento" poder "poder estar en un evento tan valenciano". "Encima en un año tan especial para Laura, que la he visto crecer desde muy pequeñita dar sus primeros pasos como nadadora", ha agregado.

Precisamente, el club de natación adaptada Aquatic Campanar --en el que entrenaron Ten y Mengó-- ha acudido este viernes a la 'mascletà'. Leyre Ortí, una de las nadadoras del club, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que "la 'mascletà' hace visibles las diferentes reivindicaciones y necesidades de la sociedad, como una mayor visibilidad de los deportes minoritarios como el femenino y el adaptado".

"Tras la vuelta a la relativa normalidad después de la pandemia ocasionada por la Covid-19, y coincidiendo con el año en que nuestra exnadadora Laura Mengó, ha sido elegida Fallera Mayor de València, no queríamos perdernos una de las tradiciones más vertebradoras de la sociedad valenciana. La asistencia de familias junto a asociaciones y equipos de competición, como el nuestro, es un gran ejemplo de ello", ha expresado.

Por otra parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha presenciado la 'mascletà' de este viernes junto a las personas con diversidad funcional de la asociación ASPAYYM, en el espacio que tienen reservado en la plaza del Ayuntamiento.

PIROTECNIA TOMÁS

Este sábado la encargada del disparar la mascletà será la Pirotecnia Tomás, de la localidad castellonense de Benicarló. Empezará con cuatro fases de fuego aéreo con diferentes intensidades, seguidas de cuatro retenciones terrestres de estilo tradicional. A continuación vendrá un terremoto progresivo, culminado por un potente arrebato aéreo de truenos.

El domingo le tocará el turno a la empresa valencia Mediterráneo, una empresa que destaca por la juventud de sus propietarios, su entusiasmo y su afán por modernizar el oficio.