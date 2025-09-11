La piscina cubierta de Algemesí (Valencia) reabrirá renovada en noviembre tras la dana y con tarifas reducidas

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Algemesí prevé que la Piscina Cubierta Municipal reabra en el mes de noviembre con instalaciones renovadas, tras quedar gravemente afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, y acompañada de una reducción de las tarifas.

El consistorio prevé que durante el mes de septiembre finalicen las obras de reconstrucción y renovación integral de la piscina. La riada provocó que la planta subterránea quedara completamente inundada, lo que ha requerido la sustitución de toda la maquinaria y las instalaciones hidráulicas, de climatización, eléctricas y de protección contraincendios, según ha indicado el gobierno local en un comunicado.

Los trabajos, adjudicados el pasado 29 de enero de 2025 a la empresa local Grupo Sebrig mediante un contrato de emergencia por un importe de 1.135.907,52 euros, han incluido también la mejora del sistema de evacuación de aguas de la planta subterránea y la instalación de barreras protectoras de 1,20 metros de altura para prevenir futuras inundaciones.

Además de la reconstrucción técnica, las actuaciones han contemplado la renovación completa de la equipación, el pavimento de la sala de musculación, el sistema informático y de control de acceso, así como toda la zona de balneario, que contará con un baño de vapor, sauna e hidromasajes completamente nuevos. También se ha renovado parte del mobiliario y otros equipamientos.

El consistorio ha detallado que durante este mes de septiembre se realizarán las pruebas hidráulicas y de climatización para "garantizar el correcto funcionamiento" de todas las instalaciones antes de su apertura. Durante el mes de octubre, se abrirá un servicio de atención e información al público en las mismas instalaciones para informar los usuarios sobre los nuevos servicios, equipaciones y tarifas.

En cuanto a la gestión, a partir del 1 de septiembre será el Ayuntamiento quien asuma directamente la administración de la Piscina Cubierta Municipal, en cumplimiento del acuerdo plenario adoptado el 11 de julio, con la resolución del contrato de la empresa concesionaria.

Además, el consistorio ha aprobado una nueva Ordenanza de Precios Públicos con una revisión a la baja de las tarifas. Ha destacado el abono 'todo incluido' --piscina, gimnasio, balneario y actividades de fitness-- por un importe anual de 360 euros, así como descuentas específicos para familias y para hermanos/as inscritos/as en actividades acuáticas.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha subrayado que la reapertura de la Piscina Cubierta es "un símbolo de la capacidad de recuperación de nuestra ciudad después de la dana". "Hemos hecho un esfuerzo importante para modernizar las instalaciones y para reducir las tarifas, porque queremos que este recurso municipal sea accesible y de calidad para toda la ciudadanía", ha enfatizado.