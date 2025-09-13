Pizza Combat inaugura en el Puerto de València su ring gigante con las mejores pizzerías del país

VALÈNCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de València acoge hasta el próximo 28 de septiembre Pizza Combat, el espectáculo gastronómico que reúne en un cuadrilátero gigante a las mejores pizzerías del país en busca de la preferida de los españoles.

Así lo ha indicado este sábado la directora de comunicación del evento, Miriam Tardío, en declaraciones a Europa Press TV, en las que ha detallado que en esta celebración, de acceso gratuito, participan 15 pizzerías de toda España y cada una de ellas ofrece un solo tipo de pizza para que la rotación sea "rápida" y "fluida".

Asimismo, ha indicado que cada pizzería cuenta con su propio postre: "Pensamos que quedaba mucho mejor si cada una ofrecía su postre porque realmente no es un evento de pizzería italiana. Nosotros queríamos que fuese pizza universal, o sea, desde pizza napolitana hasta argentina. No es un evento italiano. Entonces queríamos que cada uno trajese su postre y fuese bastante original".

Tardío ha destacado que es la primera vez que esta cita gastronómica tiene lugar en València, aunque anteriormente ha estado en otros puntos de la Comunitat Valenciana como Alicante o Castelló y "ha funcionado muy bien": "València es nuestra ciudad, entonces sabemos que aquí nos van a tratar muy bien".

El evento espera reunir en estos 17 días a más de 200.000 personas. "Se abre de lunes a domingo, entre semana es de 18.00 a 01.00 horas, y los fines de semana es todo el día, de 12.30 a 01.00 horas", ha precisado, al tiempo que ha agregado que, al ser gratuito el acceso, "la rotación de gente va a fluir muy bien".

La directora de comunicación de Pizza Combat ha señalado que el objetivo es que el público interactúe y la "única" manera de hacerlo es que los asistentes valoren cada pizza: "Aquí la gente pide una pizza y tiene que valorarla en función de la creatividad, gusto, estilo, es la única manera de que el público se sienta partícipe del evento".

Preguntada por el hecho de que esta cita gastronómica se celebre en el mismo lugar que el Oktoberfest, Tardío ha subrayado que el evento quería "cena y fiesta", por lo que "era muy fácil", ya que "la pizza y la cerveza casan muy bien". "Entonces dijimos, pues vamos a hacer las dos cosas", ha resaltado.

"Es verdad que comunicamos diferente, pero es verdad que queda muy bien en el mismo espacio que tú puedas pedirte una pizza muy original y luego cerveza y encima con un DJ que tenemos todos los días, pues ya a bailar, o sea, tienes el plan hecho", ha recalcado.

"Invito a todo el mundo a que venga porque es verdad que es un evento para todo tipo de públicos, desde familias, turistas, tus vecinos, porque recoge muchas cosas muy guays del turismo", ha concluido.

INAUGURACIÓN

La inauguración del evento tuvo lugar este viernes y contó con la participación del director del Centro de Turismo de Valencia, Daniel Arnal, que fue el encargado de cortar la primera pizza para simbolizar el inicio de esta celebración.

El ring de Pizza Combat, que cuenta con 625 metros cuadrados y siete metros de altura, está listo para conocer las propuestas de las mejores pizzerías del país con combinaciones "sorprendentes" como crema de huevo frito trufado con parmesano, guanciale caramelizado, porchetta romana al horno o tomates San Marzano, entre otros.

Los asistentes a la inauguración disfrutaron de un espectáculo "único" a cargo del español Francis Tolu, tetracampeón mundial de acrobacias con pizza, que sorprendió con un show en el que combinó "técnica, creatividad y un asombroso dominio de la masa".

Durante 17 días el público podrá degustar las propuestas exclusivas que los restaurantes participantes han diseñado para la competición y convertirse en jurado popular eligiendo su pizza favorita a través de un código QR en el ticket de compra. La pizzería más votada se alzará con el cinturón de 'Campeón de Valencia', que deberá revalidar en la siguiente parada del tour nacional.

Como representantes de la provincia de Valencia están Mamma Pizza, Pizzería Ristorante Venezia, Parada Italia y Michigan Detroit Pizza. En especial, este último parte como "uno de los grandes favoritos" tras conquistar ya los cinturones en Madrid, Alicante, Toledo y Tarragona.

Con esta inauguración, València se suma a una gira nacional que recorre ciudades de toda España y que tendrá su próxima parada en Murcia, del 16 al 26 de octubre. La final del evento celebrará en Barcelona.