La Plaça del Llibre de Castelló se aplaza con motivo del duelo por el accidente ferroviario

CASTELLÓ 29 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Plaça del Llibre de Castelló, prevista inicialmente del 30 de octubre al 1 de noviembre, se ha aplazado a los días 6, 7 y 8 de noviembre con motivo del duelo nacional por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en la misma ubicación -plaza Huerto Sogueros-, según ha informado la Fundació Full en un comunicado.

Esta decisión se adopta por el duelo decretato por el Gobierno en señal de respeto a las víctimas y a sus familias y personas próximas. Desde la Fundació Full se ha trasladado su apoyo a las personas afectadas por esta tragedia.

Próximamente Full anunciará la nueva programación de la Plaça del Llibre de Castelló, que mantendrá la misma ubicación y se celebrará en las nuevas fechas previstas.