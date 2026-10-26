La Plaça del Llibre de València cierra su 14 edición con un aumento de las ventas y de la afluencia de público

Plaza del Libro - FUNDACIÓ FULL

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaça del Llibre de València ha cerrado su edición número 14 con un balance "positivo" tanto en ventas como en afluencia de público. Los resultados de esta edición se sitúan ligeramente por encima de los registrados el año pasado, un hecho que "refuerza la consolidación de esta cita como uno de los principales espacios de promoción de la literatura valenciana y en valenciano".

Así lo ha informado la Fundació FULL en un comunicado, en el que ha explicado que el encuentro literario ha reunido durante cinco días editoriales, librerías, escritores y público lector en un entorno que se ha convertido en un "punto de encuentro para el sector del libro".

En este sentido, la organización ha destacado la respuesta del público durante el fin de semana, que ha sido cuando se ha registrado una mayor actividad tanto en el espacio de venta de libros como en las diferentes propuestas culturales. A pesar de que la asistencia a las actividades ha sido "más moderada" durante los días laborables, la participación de sábado y domingo ha contribuido a cerrar la edición con unas "perspectivas favorables", ha señalado.

Por otro lado, la fundación ha resaltado la consolidación del Jardín Botànic de la Universitat de València (UV) como "alternativa ante las dificultades para ocupar el espacio público" y ha criticado que el Ayuntamiento de València denegara la autorización para celebrar el encuentro en la Plaza del Colegio del Patriarca y tener que cambiar de fechas y de ubicación.

Así, ha puesto en valor el apoyo de la institución académica por "permitir mantener la celebración de la Plaça del Llibre a pesar de las dificultades". Sin embargo, mantienen la reivindicación de "recuperar las calles y las plazas de la ciudad como escenarios naturales de la literatura en valenciana".

La presidenta de FULL, Alicia Sellés, ha defendido que ocupar el espacio público "forma parte de la identidad del proyecto" y ha reafirmado que "el compromiso de continuar trabajando para que los libros y la lectura tengan una presencia visible y cotidiana en la vida de la ciudadanía".

LIBROS MÁS VENDIDOS

El balance comercial de esta edición también permite destacar los títulos que han despertado un mayor interés entre el público lector. En la categoría infantil, 'Capibara y el día cambiado' ha sido uno de los libros más vendidos, mientras que en el ámbito del ensayo ha destacado 'Más allá de Jaume I', de Irene Ballester.

En cuanto a la narrativa, 'Y todo el que callamos', de Natàlia Gisbert, figura entre los títulos que han obtenido una mejor respuesta comercial. "Los resultados ponen de manifiesto la diversidad de los intereses del público y la capacidad de la Plaça para acercar géneros y propuestas literarias diferentes a las personas lectoras", ha subrayado.

Asimismo, el modelo de librería única "ha facilitado el acceso a una amplia representación de la producción editorial valenciana y en valenciano, de manera que ha favorecido el descubrimiento de novedades y el contacto directo entre el público y el sector".

LITERATURA, ACTIVIDADES Y REFLEXIÓN CULTURAL

La programación de la Plaça del Llibre de València ha combinado presentaciones editoriales, conversaciones con autores, recitales poéticos, actividades infantiles, propuestas escolares y espacios de debate alrededor de la cultura y la sociedad.

Los galardones de este año han reconocido la trayectoria literaria de Empar de Lanuza, la tarea editorial del Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I (UJI) y la contribución de la Plataforma per l'Ensenyança Pública a la difusión de la lengua y la cultura.

Uno de los ejes transversales de la programación ha sido 'Lectura per a la recuperació', una iniciativa de la Fundación FULL con el apoyo del Ministerio de Cultura que reivindica la importancia de la lectura y de las infraestructuras culturales en los procesos de reconstrucción comunitaria después de la dana del 29 de octubre de 2024.