El plan estratégico Futur Província de la Diputación de Castellón definirá su hoja de ruta el 18 de septiembre

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón presentará el próximo 18 de septiembre los resultados del plan estratégico Futur Província que "marcará la hoja de ruta" para el desarrollo de la provincia y "será clave para impulsar la actividad económica, las oportunidades y la resiliencia en el territorio castellonense".

Así lo ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, quien ha hecho hincapié en que cada una de las comarcas "tiene una potencialidad diferente y unas características específicas que definen el conjunto de esta tierra y con el Futur Província queremos potenciar la resiliencia del conjunto de Castellón".

A lo largo de los últimos meses, la compañía adjudicataria del servicio de elaboración, implantación y acompañamiento del plan estratégico, Co-Enable, ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo orientado a identificar, de forma profesional, hacia dónde debe avanzar la provincia de Castellón en los próximos años, así como analizar en profundidad aquellos sectores estratégicos con mayor potencial de implantarse en el territorio, tanto aquellos ya presentes como nuevos sectores.

El proceso ha permitido examinar, del mismo modo, el papel que deben desempeñar los distintos agentes privados y públicos relevantes de Castellón, así como la propia institución provincial, y qué acciones son necesarias para consolidar un "modelo de crecimiento sostenible para que esta provincia siga creciendo y con ella todos los castellonenses".

El Plan de Desarrollo Económico constituye una hoja de ruta para que se promuevan "de forma adecuada" los recursos y las medidas que permitan dar una respuesta a las necesidades de cada uno de los sectores de la provincia.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha señalado que "durante los meses de trabajo, se han evaluado no solo las debilidades que afronta la provincia, sino también, y de manera especial, las fortalezas que la definen como un territorio con potencial para poner el foco en proyectos que den solución a los retos a los que se enfrenta Castellón y aumentar la competitividad".

Tal y como ha indicado Barrachina, "somos una provincia nutrida de un excelente sector profesional y este proyecto, que encara la recta final para conocer sus resultados, tiene que ser nuestra guía para mejorar y fortalecer el tejido económico de los 135 municipios".

"Desde el Gobierno Provincial trabajamos para intentar multiplicar las oportunidades que crecen en esta tierra sin olvidar los sectores y las actividades económicas que son pilares y lo deben seguir siendo como son el sector servicios, la industria, la construcción y la agricultura", ha destacado la dirigente provincial.

Por ello, ha añadido, "queremos que el plan estratégico Futur Província marque ese futuro común, con oportunidades y desarrollo para el conjunto de nuestro territorio".

"Estamos ante una oportunidad para definir el futuro que queremos para Castellón", ha subrayado la presidenta provincial, quien ha incidido en que "esta estrategia también busca la atracción de inversión para intentar ayudar a multiplicar las oportunidades económicas y laborales".

Este plan económico será una radiografía detallada de la posición estratégica de la provincia "para poder atraer nuevas inversiones y ofrecer información clave a sectores y actividades que son esenciales en Castellón", ha concluido Barrachina.