El plan de limpieza de Fallas moviliza equipos polivalentes, con turnos escalonados y 34.613 jornadas de trabajo

Presentación del dispositivo de limpieza - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan especial de limpieza y recogida de residuos en València para las Fallas 2026 cuenta con un presupuesto de 3.200.000 euros, un 9 por ciento más que en 2025 y un 65% más que en 2023, en unas fiestas en las que el Ayuntamiento movilizará equipos polivalentes que realizarán 34.613 jornadas de trabajo en turnos de mañana, tarde y noche, en un sistema de turnos escalonado, y con refuerzos específicos en zonas de máxima afluencia y nueva maquinaria para limpiar zonas de difícil acceso.

El programa incluye desde acciones que se realizaron antes de la Crida hasta intervenciones post fallas "para garantizar la limpieza y el correcto funcionamiento de la ciudad antes, durante y después de las fiestas", según ha destacado este lunes el concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, durante la presentación de este operativo.

El concejal, que ha agradecido "la dedicación y el trabajo encomiable" que realiza el Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos durante las Fallas "para que la ciudad amanezca todos los días limpia", ha recordado que este dispositivo especial se puso en marcha el pasado 22 de febrero con la habilitación de baños portátiles o de nuevas papeleras con motivo de la celebración de la Crida.

"Desde entonces continuamos con multitud y diferentes trabajos como el movimiento de contenedores, que ha comenzado hoy para que, con el corte de calles, no queden encerrados y se pueden utilizar sin problemas", ha indicado el edil, que ha concretado que, en total, se van a movilizar 2.552 contenedores de 3.200 litros, un 15% más que el año pasado, unos movimientos que afectan al 14% del total de contenedores de la ciudad".

Mundina también ha aportado otras cifras para cuantificar este plan municipal: se instalarán 720 parejas de papeleras de 120 litros (amarillas y negras) en las zonas de mayor concentración de público, como las plazas del Ayuntamiento, del Mercado, o de la Reina, y las estaciones del Norte, y de Joaquín Sorolla, así como en el antiguo cauce del río, según ha informado el consistorio en un comunicado.

También se habilitarán unos 603 de baños portátiles (425 cabinas, 90 adaptadas y 88 urinarios) distribuidos en 230 ubicaciones, que podrán consultarse en la app y web municipal, ha informado el edil. "Otra cuestión que es importante, que el año pasado nos funcionó muy bien, es lo que nosotros denominamos las furgonetas polivalentes, que instalamos en puntos fijos, sobre todo en el entorno de la mascletà o de otros actos falleros "para la retirada inmediata de residuos en los contenedores con el fin de evitar acumulaciones", ha destacado Mundina.

El concejal se ha detenido en el refuerzo humano y de medios mécanicos que se activa, especialmente, durante la semana grande de Fallas. "Contamos con personas de limpieza en tres turnos reforzados en las zonas de mayor afluencia como son Ciutat Vella, Russafa, l'Eixample y La Roqueta, así como en entornos "clave" como las Plazas del Ayuntamiento y de la Reina y las paradas de metro de Xàtiva y Colón".

"Durante este periodo, las contratas del Ayuntamiento realizan 537 nuevas contrataciones y más de 80 modificaciones de contrato para adaptarse a las necesidades del operativo", ha detallado Mundia, quien ha resaltado que este año, como novedad, además se ha reorganizado el sistema de turnos para garantizar "una mayor continuidad del servicio".

SISTEMA ESCALONADO DE TURNOS

Así, frente al modelo anterior, en el que el turno de mañana finalizaba y posteriormente se incorporaban los de tarde o noche, lo que generaba un "intervalo lógico" de relevo, se ha establecido un "sistema escalonado con solapamiento de personal entre turnos". De este modo, "se evita cualquier vacío temporal y se asegura que el servicio se mantenga activo de forma ininterrumpida", ha subrayado Mundina.

Los equipos polivalentes tienen "mayor maniobrabilidad" y cuentan, por ejemplo, con nuevas mochilas desinfectantes para acceder a zonas de difícil acceso o con alta concentración de restauración, y maquinaria específica para dejar la Plaza del Ayuntamiento "en condiciones" en el menor tiempo posible tras cada mascletà y para actuar en el túnel peatonal de Germanías, del 7 al 20 de marzo.

Asimismo, se balderán las calles con agua y desinfectante para eliminar orines y en la noche de la Cremà se desplegarán 300 equipos mecánicos y 600 personas para garantizar una rápida retirada de residuos y cenizas, ha concretado.

Por último, entre el 20 y el 23 de marzo, el operativo se centrará en devolver los contenedores a sus ubicaciones habituales, realizar limpieza intensiva de calles y baldeo general, ha resumido Mundina, que se ha mostrado "convencido del importante esfuerzo realizado para mantener la ciudad en las mejores condiciones de limpieza y de salubridad pública" y ha hecho un "llamamiento al civismo y a la corresponsabilidad ciudadana durante las Fallas".

"Aunque el dispositivo especial de limpieza lleva semanas preparándose y supone un importante esfuerzo humano y económico, la imagen de la ciudad depende también del comportamiento individual", ha asegurado el concejal, tras recordar que el espacio público es "compartido y que pequeños gestos pueden evitar suciedad innecesaria".

'KIT FALLERO'

En este sentido, Mundina ha valorado "la labor de los sistemas colectivos de reciclaje en las comisiones falleras, que fomentan la separación en origen de vidrio, envases y papel- cartón", y ha hablado de la campaña municipal que repartirá diariamente un 'kit fallero' (abanico, pañuelo y sombrero) desde furgonetas informativas a quienes se den de alta en Instagram o en la app Valencia Neta, "con el objetivo de acercar el trabajo del personal de limpieza a la ciudadanía y reforzar la sensibilización".

Carlos Mundina también ha recordado que está en proceso de aprobación definitiva la nueva ordenanza de limpieza, actualizada conforme a la normativa estatal y autonómica en materia de residuos y economía circular, que incrementa las sanciones por conductas incívicas. "Determinadas acciones, como ensuciar el espacio público o realizar necesidades en la vía pública o junto a monumentos, conllevan multas importantes", ha asegurado.