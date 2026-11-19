El Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos del Ministerio de Sanidad premia a la Universidad CEU Cardenal Herrera - CEU UCH

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo SWICEU de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha recibido en Madrid el premio del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos (PRAN) por su proyecto divulgativo sobre esta temática titulado 'Pueblos con-Ciencia'.

En este proyecto, vecinos de los municipios valencianos de Cheste, Alfara del Patriarca y Massamagrell han participado en la búsqueda de nuevos antibióticos en muestra de tierra que han recogido en su término municipal y también en una serie audiovisual para la concienciación sobre el buen uso de estos medicamentos.

En esta V edición de los Premios PRAN se han reconocido las iniciativas que más han contribuido en materia de resistencia a los antibióticos en España en los tres últimos años, explica la institución académica en un comunicado.

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad, ha entregado los V Premios PRAN en realizado en el acto celebrado en Madrid con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente del Antibiótico (EAAD).

Entre los 78 proyectos presentados en las 9 categorías de esta quinta edición de los Premios PRAN, el proyecto 'Pueblos con-Ciencia', de la CEU UCH, ha sido el valorado con la puntuación más alta, con 93,5 puntos sobre 100. Y ha recibido el premio en la categoría de Mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de la población sobre la resistencia a los antibióticos de los últimos tres años.

La responsable del equipo SWICEU, Teresa Pérez Gracia, catedrática de Microbiología del Grado en Farmacia de la CEU UCH, ha recogido el premio acompañada por los profesores y estudiantes del equipo SWICEU Carolina Galiana, Elisa Marco, Antonio Tarín, Sara Fernández y Arantxa Sanz y por representantes de los tres municipios participantes en el proyecto "Pueblos con-Ciencia": M.ª Ángeles Llorente, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cheste; Jesús Guanter y Laura Alandes, teniente de alcalde y concejala de Alfara del Alfara; y Francisco Gómez Laserna, alcalde de Massamagrell.

CIENCIA CIUDADANA Y SERIE AUDIOVISUAL

Durante las sesiones del proyecto, los vecinos participantes, de edades y profesiones muy diversas, siguen las fases experimentales para el hallazgo de microorganismos con potencial capacidad de antibiosis, bajo la dirección de estudiantes y profesores de la CEU UCH.

Realizan la dilución de las muestras de tierra que ellos mismos han recogido en parajes de su término municipal, el sembrado en placas de cultivo y el aislado de microorganismos, para testar después su potencial capacidad de antibiosis frente a bacterias testigo.

Además de participar en los experimentos guiados por el equipo SWICEU, los vecinos también conocen mejor el problema de salud global que supone el aumento de la resistencia bacteriana, que causa infecciones cada vez más difíciles de tratar con los antibióticos actuales. Al ritmo actual, la OMS estima que las infecciones resistentes a los antibióticos serán la principal causa de mortalidad a nivel global en 2050.

Además, la participación de los vecinos de Cheste, Alfara del Patriarca y Massamagrell en este proyecto y sus testimonios sobre el uso de los antibióticos formarán parte de la serie audiovisual 'Pueblos con-Ciencia', realizada por la productora Viernes. Esta serie permite concienciar sobre el problema de salud de la resistencia antimicrobiana y hacerlo más comprensible y cercano.

Al mismo tiempo, cada capítulo de la serie, producido en colaboración con los Ayuntamientos participantes, pone en valor la riqueza cultural, las tradiciones, el entorno y el patrimonio natural de cada municipio, a través del testimonio de sus vecinos.

'Pueblos con-Ciencia' se inició en 2024 con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FCT-24-20361). Entre los más de 550 proyectos que concurrieron a dicha convocatoria de la FECYT, este proyecto de la CEU UCH obtuvo la puntuación más alta, junto a otros cuatro de centros de investigación y museos de la ciencia españoles.

El equipo SWICEU, que celebra este año su décimo aniversario, es miembro de la Red de Grupos de investigación en resistencias del PRAN y desarrolla distintas actividades divulgativas sobre esta temática sanitaria.