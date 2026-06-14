La Plana Alta celebra la música con el XXXI encuentro comarcal de bandas en Castellón

XXXI encuentro comarcal de bandas en Castellón - DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La música de banda ha sonado en la Plana Alta (Castellón) con la celebración del XXXI encuentro comarcal de bandas de música. Así, el municipio de Cabanes se convirtió ayer sábado en el epicentro de música de banda con la celebración de este encuentro comarcal que congregó a 14 agrupaciones musicales y centenares de músicos en una jornada que demostró que "las bandas de música son más que una tradición, son una parte esencial de la identidad y de la manera de entender la vida en los pueblos".

De esta manera lo ha destacado el diputado provincial, David Vicente, quien acompañó a las sociedades musicales durante el encuentro que permitió "fortalecer los lazos" entre las diferentes bandas de música y poner en valor el trabajo que realizan durante todo el año para mantener viva esta tradición en cada rincón de Castellón, según ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

"Son catorce bandas que representan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de generaciones de músicos que mantienen vivo un patrimonio cultural único en el mundo", ha subrayado Vicente.

En este sentido, el diputado provincial ha ensalzado las bandas de música, como "escuelas de valores", y ha asegurado que son "lugares donde se aprende responsabilidad, disciplina y trabajo en equipo". "Son espacios de convivencia intergeneracional donde se forjan amistades y donde se construye comunidad", ha recalcado.

Además, ha apuntado: "Castellón es tierra de músicos, una música que nos une, nos emociona y nos representa y desde la Diputación continuaremos trabajando junto a las sociedades musicales porque sabemos que las bandas son una de las expresiones culturales más importantes y representativas de esta provincia".

Los encuentros comarcales continuarán en el mes de septiembre. El día 12 tendrá lugar el encuentro de l'Alcalatén-Alt Millars en Figueroles (Castellón); el día 26 se celebrará en La Jana el encuentro del Baix Maestrat, mientras que en el mes de octubre tendrá lugar en Catí (Castellón) el encuentro comarcal Els Ports-El Alt Maestrat. Esta cita musical, que se celebrará el domingo día 4, pondrá el broche final a esta edición de los encuentros comarcales 'Trobades de Bandes'.