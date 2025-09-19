Plataforma del Consejo de Europa pide una "investigación rápida" del ataque a un equipo de À Punt en Alcalà de Xivert

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas ha reclamado una "investigación rápida y exhaustiva" sobre la agresión a un equipo de la televisión pública valenciana, À Punt, el pasado 2 de septiembre por parte de dos personas cuando los profesionales informaban de la situación de unas vacas bravas que se habían escapado de un camión durante las fiestas patronales de Alcalà de Xivert (Castellón), así como que los responsables de este ataque "rindan cuentas".

Según expone la plataforma en una alerta fechada el 11 de septiembre, un reportero y un operador de cámara de la cadena pública fueron atacados y heridos por dos ganaderos "mientras cubrían una noticia sobre unos toros". Además, señala que tanto À Punt como otros medios de comunicación "habían advertido previamente sobre el peligro que representaban estos animales escapados".

La organización subraya que, "según informes de prensa, los trabajadores de À Punt fueron golpeados hasta que el reportero perdió el conocimiento y abandonados en la pista donde ocurrió el incidente", y apunta que los servicios de emergencia "trasladaron a los periodistas, que sufrieron lesiones en la cara y las piernas, al hospital en ambulancia".

Por su parte, el equipo técnico "resultó dañado durante el incidente" y À Punt "declaró que los periodistas presentarían una denuncia ante la Guardia Civil", resalta, al tiempo que añade que la propia dirección de la cadena, los comités de empresa y la Unió de Periodistes Valencians "condenaron el ataque e instaron a las autoridades a identificar y procesar a los responsables".

También "los grupos políticos locales y el Ayuntamiento emitieron comunicados condenando la violencia contra la prensa y expresando su solidaridad con los periodistas heridos".

Por todo ello, la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas reclama una investigación "rápida y exhaustiva" del ataque y que los responsables del mismo "rindan cuentas".

CONDENAS A LA AGRESIÓN

La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), el día en que ocurrieron los hechos, condenó la "agresión" sufrida por dos profesionales de la delegación de Castelló de À Punt en la localidad castellonense de Alcalà de Xivert.

Según explicó la cadena, el redactor y el cámara se encontraban en la localidad para informar de la situación de las vacas bravas que se escaparon el domingo pasado de un camión durante los últimos actos de las fiestas patronales. Cuando el equipo hacía su trabajo, los dos agresores les han increpado y les han agredido "para evitar, presuntamente, la divulgación de la información", añadió.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre condenó también la agresión, mostró solidaridad con las personas agredidas y calificó de "inadmisible" cualquier tipo de agresión "y más en el ejercicio de la labor de informar que estaban desarrollando estos profesionales".

Desde los Comités de Empresa de À Punt también expresaron su condena a la agresión sufrida por sus compañeros, que supone un "grave atentado directo contra la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a estar informados por un medio de servicio público".