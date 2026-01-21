Una plataforma digital mejorará el control de una bacteria multirresistente en el sector cunícola español y portugués

Equipo investigador - CEU UCH

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Grupo en Patología y Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han creado una plataforma digital, StaphyMAP, para mejorar el control de una bacteria multirresistente en el sector cunícola de España y Portugal.

Este equipo ha profundizado en la estructura genética, la diseminación geográfica y los perfiles de resistencia antimicrobiana de aislamientos de Staphylococcus aureus procedentes de granjas cunícolas de la península ibérica, según ha detallado la institución académica en un comunicado.

Así, ha apuntado que para ayudar a la industria cunícola a mejorar el control de esta bacteria, los investigadores han desarrollado StaphyMAP, una plataforma interactiva de acceso abierto que ofrece datos anonimizados y en tiempo real sobre la distribución, la diversidad genética y los patrones de resistencia antimicrobiana de este patógeno, "prioritario para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyo impacto es de gran relevancia en el sector de la cunicultura".

El investigador principal del grupo en Patología y Sanidad Animal de la CEU UCH, el catedrático Juan Manuel Corpa, ha señalado que "con la creación de la herramienta StaphyMAP" se quiere "ayudar a los veterinarios clínicos a anticipar la toma de decisiones sobre tratamientos en los casos de infección por Staphylococcus aureus, promoviendo un uso más racional de los antimicrobianos y contribuyendo a reducir el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro".

Esta bacteria causa en los conejos infecciones como mastitis, pododermatitis y abscesos, una de las causas principales de sacrificio de hembras reproductoras en las granjas cunícolas, ha concretado la universidad.

El profesor de la CEU UCH e investigador del grupo David Viana ha destacado que "este estudio proporciona la caracterización más completa y representativa hasta la fecha sobre la diversidad, los patrones de diseminación y la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus en la cunicultura en España y Portugal". "Nuestros resultados evidencian la importancia de la vigilancia continua y de las estrategias de control y medidas preventivas desde un enfoque One Health, que engloba la salud animal, humana y ambiental", ha afirmado.

De hecho, han precisado los investigadores, en las muestras analizadas se ha detectado resistencia de Staphylococcus aureus frente a los catorce antibióticos evaluados, "incluyendo tres clases que son clave para la medicina humana: cefalosporinas, oxazolidinonas y glicilciclinas". "El 86,1 por ciento de los aislamientos ha sido clasificado como multirresistentes a antibióticos y el 9,1 por ciento, como resistentes a meticilina (SARM)", ha apuntado Viana.

CENSO OFICIAL DE GRANJAS

Para la caracterización genética de los aislamientos de Staphylococcus aureus procedentes de conejos, el equipo investigador de la CEU UCH ha empleado una estrategia de muestreo basada en el censo oficial de granjas en la península ibérica con el fin de garantizar la representatividad.

"Hemos utilizado datos de secuenciación y epidemiológicos para evaluar linajes clonales y su distribución, además de analizar la resistencia antimicrobiana. Los resultados han revelado una alta diversidad clonal, incluyendo 10 complejos clonales y 35 tipos de secuencia, de los cuales 18 no habían sido reportados previamente en conejos", ha explicado la investigadora predoctoral de este grupo en la CEU UCH y primera autora del estudio, Patricia Mascarós. Asimismo, ha expuesto que "hay dos linajes, CC121 y CC96, que representan juntos casi el 90 por ciento de todos los aislamientos".

Por las primeras fases de este trabajo, Mascarós recibió hace un año el premio a la mejor comunicación oral en el 13th World Rabbit Congress, en el área de Patología e Higiene, concedido por la World Rabbit Science Association (WRSA), y el premio a jóvenes investigadores de la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA).

Junto a ella, han integrado el equipo investigador el catedrático e investigador principal Juan Manuel Corpa y los profesores investigadores del Grupo en Patología y Sanidad Animal de la CEU UCH, David Viana,co-investigador principal del proyecto, Laura Selva, Alberto Arnau-Bonachera, José Francisco Díaz-Méndez y Carmen Martínez-Seijas. También han colaborado en el estudio los investigadores Juan María Rosell Pujol, de Cunivet, en Tarragona; y Celia Sanz, del laboratorio Exopol, en Zaragoza.