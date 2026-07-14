Plataforma per l'Ensenyament exige "reactivar" Edificant y prevé seguir "la lucha" en septiembre "con toda la fuerza"

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic se ha concentrado ante las puertas de Les Corts Valencianes, donde se debaten las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, para exigir que se "reactive" el Plan Edificant. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic se ha concentrado ante las puertas de Les Corts Valencianes, donde se debaten las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat, para exigir que se "reactive" el Plan Edificant de infraestructuras educativas. "No hay excusa" para no hacerlo tras la sentencias judiciales que avalan las últimas delegaciones de competencias a ayuntamientos que firmó el Consell el Botànic en funciones.

Así lo han expresado representantes de la entidad, que también han advertido que "la lucha" por las reivindicaciones expresadas en la huelga educativa continuarán el próximo mes de septiembre, de cara al inicio del curso escolar, "con toda la fuerza".

La portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament Públic y presidenta de Fampa-València, Elisabet Garcia, ha recalcado que la concentración sirve para continuar con las reivindicaciones de la huelga indefinida, además de exigir acuerdos firmes. "Nunca se debería haber parado el Pla Edificant", ha denunciado.

"Nosotros, desde las familias, estamos padeciendo. Las infraestructuras no son adecuadas, hay muchas carencias", ha lamentado García, que ha resaltado que la educación pública "debe ser una prioridad".

Esta portavoz ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto de la Plataforma en el que mantienen: "Ahora ya no hay excusas. Es el momento de cumplir las resoluciones judiciales y de reactivar, sin más demora, todas las obras pendientes. Detrás de cada expediente hay una comunidad educativa".

A continuación, el coordinador de Acció Sindical de STEPV, Marc Candela, ha compartido que la movilización frente a la cámara autonómica exige "la activación de las sentencias que se han hecho contra las denuncias que hizo el Consell" cuando José Antonio Rovira estaba al frente del departamento de Educación.

Ha reivindicado su necesaria reactivación y ha defendido que "solo se está ejecutando lo que ya se hacía durante el gobierno del Botànic", por lo cual, no se han delegado más competencias desde entonces.

Candela ha recordado que el Consell Nacional de STEPV ha propuesto un calendario de movilizaciones de cara al próximo curso escolar basado en una "estrategia progresiva, territorializada y sostenida, combinando movilización, denuncia pública, pedagogía con familias y presión institucional". Entre las iniciativas que se estudian, figuran una manifestación en las tres capitales de provincia el sábado 12 de septiembre y llevar a cabo el 11 de cada mes (o días próximos) concentraciones, manifestaciones o paro si así se acordara.

Así, ha destacado que los sindicatos valorarán si considerar una última oferta de la Conselleria, prevista entre julio y septiembre, u optar por la ya mencionada reactivación de la movilización: "No tenemos mucha esperanza ni confianza en avanzar mucho" en las negociaciones, ha confesado.

Por su parte, la secretaria general de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, ha resaltado que el TSJ "ha dicho que el retraso que inició la Conselleria de Educación después de ocupar el cargo Rovira paralizó una serie de obras en distintos municipios porque no le gustaba el instrumento que ha servido para agilizar muchas de las infraestructuras y le han quitado la razón".

"No validar instrumentos que han servido para que las infraestructuras educativas mejoren por una cuestión puramente de interés de partido político, no de partido de gobierno, es lo que les ha quitado la razón, incluso desde el TSJ", ha subrayado.

Por otra parte, Valls se ha referido al anuncia del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció un presupuesto de entre 5.000 y 25.000 euros destinados a cada centro para la climatización.

Para la sindicalista, hay una "falta de transparencia" y debe haber un plan detallado que precise el destino de la inversión en la mejora de las infraestructuras educativas.

"Faltaría saber, centro a centro, qué es lo que significa y la climatización no es solo instalar un split, sino que es más amplio. CCOO, desde el 2019 ya presentamos a la anterior administración un plan de adaptación al cambio climático", ha reclamado.

"HUELGA SUSPENDIDA, NO DESCONVOCADA"

El delegado sindical de la UGT PV Kilian Cuerda también se ha pronunciado respecto al retraso del Pla Edificant: "Las negociaciones han continuado después de la huelga, pero parece que la Conselleria está olvidándose muy rápido de la movilización. La huelga está suspendida, no desconvocada", ha declarado ante los medios.

El representante del sindicato ve posible retomar la lucha de cara a septiembre "con toda la fuerza". "Las negociaciones avanzan, pero avanzan muy lentamente". A pesar de haber introducido algunas de las cuestiones y reclamaciones, Cuerda considera que "estas no avanzan de forma suficientemente ágil, seria ni profesional".

Al mismo tiempo, ha indicado que en la reunión de la mesa de infraestructuras "la Conselleria ha presentado el mismo documento" que no llegó a firmarse por parte de los sindicatos por no recoger sus peticiones.

En cuanto al punto de la climatización, el delegado sindical ha manifestado que la Conselleria no ha presentado ningún calendario real: "Necesitamos que sea un trabajo real, no estamos hablando de humo". Por otra parte, ha señalado que en las aulas UECO sigue existiendo una "masificación" que impide promover la inclusión.

Por último, Cuerda se ha referido a la actuación y "la promesa de fondo" de Pérez Llorca sobre los arreglos en las infraestructuras: "Los anuncios pueden estar muy bien si esa voluntad que vemos ahí se concreta con una propuesta real que se vaya a ejecutar. Si no, estamos en la propaganda", ha concluido.