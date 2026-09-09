Plataforma per l'Ensenyament llama a manifestarse este sábado: "No pedimos privilegios, exigimos un derecho fundamental" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Plataforma per l'Ensenyament Públic ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa, familias y estudiantes a manifestarse este sábado en defensa de la educación pública: "No pedimos privilegios, exigimos que se garantice un derecho fundamental", ha destacado.

En estos términos se ha expresado la presidenta de FAMPA València y portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament, Elisabeth García, este miércoles en declaraciones a los medios a las puertas de la Conselleria de Educación --a cuyo recinto no han podido acceder-- en la que también han participados los representantes sindicales de STEPV, CCOO PV, UGT PV, así como los portavoces de Escola Valenciana y la Alianza de Estudiantes Por la Educación Pública.

García ha hecho un llamamiento para la manifestación de este sábado, 12 de septiembre, para que sea "masiva" y ha animado a participar a los docentes, familias, alumnos y a "todas las personas comprometidas con una educación pública y de calidad".

Así, ha indicado que las marchas convocadas en las tres capitales de provincia pretende mostrar las reivindicaciones que "se arrastran de la huelga educativa" como "la bajada de ratios, mejores salarios y condiciones laborales dignas para el profesorado, recursos suficientes para atender las necesidades del alumnado y la derogación de la mal llamada ley de 'libertad' educativa, que supone un ataque constante a la educación en valenciano".

"Las familias hace años que reclamamos una cosa bien sencilla, que nuestro alumnado pueda aprender en centros dignos, seguros, accesibles y adaptarse a las necesidades educativas del siglo XXI. No pedimos privilegios, exigimos que se garantizan un derecho fundamental", ha manifestado.

Por su parte, el coordinador sindical de STEPV, Marc Candela, preguntado por las nuevas medidas implantadas por la Conselleria de Educación como la subida salarial de los docentes, ha insistido en que todavía faltan "más avances" en las medidas propuestas por los sindicatos y ha recordado que el profesorado consideró durante las negociaciones de la huelga que las propuestas de Conselleria "no" eran "suficientes".

"NO SE HA AVANZADO EN ABSOLUTO"

Candela ha reclamado "más" profesorado en las aulas y ha tildado de "falso" el anuncio de la consellera de Educación, Carmen Ortí, sobre la contratación de 5.000 trabajadores más para 20230 ya que, de esa cantidad, 2.800 eran "los que necesitaban aplicar el sistema educativo simplemente por el crecimiento de la llegada de nuevo alumnado". "No son 2.800 puestos más que se acuerdan, sino que se tienen que implementar igualmente", ha aclarado.

Sobre el resto de temas, el coordinador sindical ha indicado que se continúa "igual" y que, en la cuestión del valenciano, "no se ha avanzado en absoluto". Asimismo, ha manifestado que el acuerdo retributivo es "claramente insuficiente" porque "no avanza suficiente en la recuperación del poder adquisitivo perdido".

Además, ha criticado que el ejecutivo valenciano lo que está haciendo es "tirar más gasolina al conflicto" con la resolución de del artículo 155 de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que, a su juicio, "convierte la inspección es una policía ideológica en contra de esas actividades que habitualmente se hacen en los centros, sobre igualdad, sobre diversidad, etc".

"En vez de avanzar en unas medidas para llegar a acuerdos, lo que está haciendo es echar gasolina", ha aseverado Marc Candela, quien ha criticado que Educación continúe cerrando las puertas del recinto para que los sindicatos no hagan las ruedas de prensa dentro.

Igualmente, ha incidido en que este sábado 12 se celebrará una manifestación en Valencia, Castellón y Alicante y que se tiene previsto que este jueves se celebren concentraciones en las puertas de los centros educativos. Y ha remarcado que, cuando el profesorado decida, se "reactivará" la huelga que, por ahora, está suspendida.

Preguntado por las declaraciones de Ortí en la rueda de prensa de inicio de curso donde señaló que la Conselleria tenía sus "objetivos" y que, "aunque no llegara a acuerdos con la mayoría sindical, los aplicaría", Candela ha indicado que si las negociaciones continúan ahora en septiembre, como lo han hecho en julio, "poco" se va a avanzar y ha criticado que, durante los meses después de le huelga, las negociaciones "no han dado ningún resultado".

"AQUÍ NO HA ACABADO NADA"

"Esperemos que las próximas negociaciones vayan a más y podamos ya firmar los acuerdos que queremos firmar pero, mientras no sea así, si van a aplicar todo lo que hemos avanzado pues también es bienvenido y es efecto de la presión y de la lucha que hemos tenido este curso pasado", ha sostenido.

Por su parte, representante sindical de UGT Ensenyament del País Valencià, Kilian Cuerda, ha hecho hincapié en que se está "en el mismo punto" o "incluso peor" que cuando finalizó el curso porque, según ha indicado, se suspendió la huelga para "abrir una oportunidad de negociación, de diálogo y de acuerdo" y que la consellera, "en un acto de mala fe y de indecencia absoluta, decidió desaprovecharlo, tirarse el verano no haciendo nada, y llevarnos a mesas de negociación como las de infraestructuras, por ejemplo, en la que llevaban directamente la misma propuesta que el profesorado y el sindicato habían rechazado".

"No hacen nada, no hacen negociaciones en agosto", ha censurado, al tiempo que ha apuntado que el ejecutivo valenciano aprovechó agosto para "dar una puñalada por la espalda y una agresión directa a la dignidad y decencia del profesorado y de la escuela pública implantando en la ley de Acompañamiento unas funciones de policía política, de Gestapo educativa, que quieren desarrollar en la inspección educativa para perseguir la educación libre y la libertad de catedral".

Por todo ello, Cuerda ha llamado a toda la comunidad educativa a manifestarse el día 12 porque "aquí no ha acabado nada" y para decirle a la consellera que "se suspendió la huelga pero que la lucha no ha terminado, porque las mejoras necesarias de decencia, dignidad y bienestar para nuestro alumno, para el profesorado y para toda la educación pública valenciana no se han conseguido".

Asimismo, ha criticado que los sindicatos hayan tenido que celebrar su rueda de prensa fuera de la Conselleria y ha exclamado: "Otra vez barrotes, otra vez rejas, otra vez muros en cuanto al diálogo. Otra vez insulto a todo el profesorado que está diciendo que en casa nuestra, que es la Conselleria de Educación, no nos deja entrar directamente, simplemente a hablar".

"Está demostrando la consellera que se ha dejado la decencia y la profesionalidad y el carácter democrático tan perdidos como el Tesoro de Villena. Así que, todos y todas, a la manifestación, el día 12, a decir sí a la escuela pública y a decir no a la censura", ha aseverado.

En esta línea, el secretario de Educación Pública de CCOO PV, Óscar Ortiz, ha asegurado que las reivindicaciones "continúan" porque el profesorado valenciano decidió que la propuesta de Educación "no era suficiente" y que "no" suponía "un cambio real de la educación pública valenciana".

El portavoz de Escola Valenciana ha denunciado el "ataque" al valenciano y ha asegurado que el Consell está "afincado en una antivalencianidad, en un ataque constante al sistema educativo, pero también a la lengua".