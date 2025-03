La Plataforma del Vinalopó se concentrará este sábado para rechazar la prórroga de cinco años a Ribera Salud.

ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Reversión del Vinalopó ha convocado una concentración para este sábado 22 de marzo, a las 11.00 horas, en el Hospital del Vinalopó de Elche (Alicante) para mostrar su rechazo a la decisión anunciada por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de prorrogar durante cinco años más la gestión privada del departamento de salud Elx-Crevillent.

Así se ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa celebrada a las puertas del centro hospitalario, en la que María Dolores Juan, integrante de la Plataforma, ha incidido en que "la salud de las personas no es un negocio, es un derecho".

Y ha agregado: "Me parece lamentable que se esté jugando con la salud de las personas de esta manera. Aún esperamos desde la Plataforma la información que se ha solicitado a la Conselleria de Sanidad y con la que avalan supuestamente la prórroga. Tampoco han respondido al Síndic de Greuges incumpliendo la obligación legal de colaborar ni se ha convocado el consejo de salud. Por eso hemos solicitado una reunión con la comisionada del Vinalopó".

Juan también ha indicado que, el mismo día en el que se conoció la decisión de la Generalitat Valenciana de prorrogar cinco años más a Ribera Salud la gestión del único hospital público de la Comunitat Valenciana que depende de una empresa privada, "se produjo una avalancha de excedencias" por parte de los profesionales del centro, "que no aguantan cinco años más aquí en estas condiciones", según recoge la Plataforma en un comunicado.

Por su parte, Josefina Egea, otra integrante de la Plataforma, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "concentrarse este sábado en defensa de los servicios públicos" y que Sanidad "no desmantele lo público", con el fin de "no perder derechos".

Al mismo tiempo, se ha preguntado "qué le debe esta Generalitat Valenciana al grupo Ribera Salud para vender la sanidad de la ciudadanía a la que representa".

En cuanto al anuncio del segundo centro de salud en Crevillent, Melania Martínez, desde la Plataforma, ha dicho que no se cree que se vaya a construir: "Ni ellos, porque, si no, lo estarían diciendo de manera tajante y no ligándolo a una futurible ampliación. Lo que quieren es desmovilizar a la ciudadanía y eso no lo van a conseguir".