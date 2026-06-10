La playa de la Malva-rosa comienza a cambiar su imagen con restaurantes ya renovados: "Moderna, sostenible e integrada"

La alcaldesa de València, María José Catalá, visita uno de los restaurantes de la playa de la Malva-rosa ya renovados. - JM FERNANDEZ

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La playa de la Malva-rosa de València comienza a cambiar su imagen tras finalizar la remodelación, con nuevas instalaciones, de varios restaurantes de esta parte de la fachada marítima. Tres de los cinco establecimientos incluidos en la primera fase de esa renovación lucen ya su nueva construcción: El Bobo y La Murciana, que ya han abierto sus puertas, y La Alegría de la Huerta, que abrirá el próximo viernes.

La alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, ha visitado este último local este miércoles y ha subrayado que se está logrando ofrecer una imagen de este entorno "moderna, sostenible y mejor integrada en el paisaje". Así, ha destacado que ahora se da "un paso definitivo hacia la dignificación" de estos negocios, "los tradicionales merenderos de los años 60 que en los 90 se convirtieron en unos restaurantes con construcciones" y "lugares emblemáticos" de la Malva-rosa.

En las próximas semanas finalizarán los trabajos de remodelación de los otros dos, Casa Isabel y San Patricio, y así la primera fase de la intervención. La actuación global contempla la renovación de doce restaurantes. La segunda fase arrancará después del verano con la reforma de los siete establecimientos pendientes de intervención. La previsión es que todos los trabajos estén finalizados para la temporada estival de 2027.

"València da un gran paso en la transformación de la fachada marítima, una actuación muy necesaria para poner en valor nuestro litoral", ha añadido la primera edil tras recorrer las nuevas instalaciones de La Alegría de la Huerta.

A Catalá la han acompañado en esta visita el edil de Urbanismo, Juan Giner; la concejal de Turismo, Paula Llobet; y el presidente de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malvar-rosa y responsable de La Alegría de la Huerta, José Miralles. Asimismo, han acudido Rubén Navarro, CEO de la empresa Casas Inhaus, la encargada de fabricar e instalar los módulos con los que se han construido los nuevos restaurantes; y del arquitecto Jorge Quesada.

La responsable municipal ha aprovechado este acto para anunciar también la próxima remodelación del Paseo Marítimo. "Será el próximo paso", ha dicho, a la vez que ha apuntado que esa es una intervención obligada para el Ayuntamiento tras "la inversión que han realizado los hosteleros en la renovación de sus locales".

"Vamos a dar muchos pasos, vamos a transformar la imagen de la playa de la Malva-rosa", ha señalado Catalá respecto a los próximos cambios en el Paseo Marítimo. "En los próximos años va a haber una transformación absolutamente radical", ha insistido, a la vez que ha comentado que se está trabajando con Urbanismo "desde hace tiempo" en este asunto.

"UN PASEO PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS"

"Los restaurantes han pasado de una construcción de 1995 a una de 2026, nosotros tendremos que hacer un paseo para las próximas décadas", ha aseverado la primera edil, que ha precisado que "eso pasa por cuidar el entorno y utilizar materiales que sean mucho más compatibles con el espacio natural que lo rodea". Así, ha avanzado que al igual que los restaurantes "han quitado cemento" y han "apostado por materiales de mayor eficiencia y más ligeros, nosotros tendremos que hacer lo propio", ha indicado.

Todos los establecimientos de hostelería renovados tendrán una imagen homogénea. Los nuevos restaurantes se elevan 50 centímetros sobre el suelo para prevenir inundaciones y cuentan con terrazas cerradas o acristaladas. La ocupación máxima edificada es de 229,3 metros cuadrados, con una terraza superior de 144 metros cuadrados cubiertos y cerrados con acristalamiento, y de 85 descubiertos. Las primeras plantas de los locales pueden ser utilizadas como restaurante. Las cubiertas, inclinadas, facilitan la instalación de placas fotovoltaicas.

"Han apostado por unas construcciones modulares muy compatibles con el entorno natural que nos rodea, unas construcciones maravillosas a las que han dado un toque personal", ha expuesto la primera edil, que ha asegurado que así se está logrando ofrecer "una cara diferente de esta hostelería de calidad que ofrece lo mejor de la ciudad de València.

María José Catalá ha afirmado que "tras muchos años de espera, por fin la oferta gastronómica del frente marítimo" de la Malva-rosa mostrará esa "imagen moderna, sostenible y mejor integrada en el paisaje".

La alcaldesa ha destacado la gestión llevada a cabo por su equipo de gobierno, "clave en este proceso al desbloquear la concesión de licencias". "En 2023 llegamos al Ayuntamiento y en 2024 fuimos capaces, en tiempo récord, de hacer una modificación puntual del Plan Especial de Ordenación del Paseo de Marítimo que facilitara las licencias de derribo y la posterior construcción de los nuevos locales". "Fue una apuesta muy seria de este ayuntamiento realizada en tiempo récord", ha insistido.

Desde el consistorio han remarcado que en este momento "todas las licencias solicitadas por los restaurantes del frente marítimo de la Malva-rosa" para su renovación "están tramitadas y concedidas: licencias de demolición otorgadas para todos los módulos y licencias de obra y actividad concedidas para nueve módulos entre febrero-marzo 2025".

"Hemos sustituido una obra dura y completamente obsoleta --que data de 1995-- por unos módulos de aluminio y cristal, más ligeros y acordes con el entorno", ha añadido Catalá, que ha remarcado que la apertura de los renovados locales "supone un gran impulso para la oferta gastronómica de la costa valenciana".

"CUMPLIMOS CON UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

"Cumplimos con una reivindicación histórica de los hosteleros de la zona, de los vecinos y de toda la ciudadanía que lleva años demandando una actualización de la imagen de la fachada marítima", ha añadido la alcaldesa, que ha destacado también la tradición familiar que se ha seguido en muchos de estos establecimientos para mantener su actividad hasta la actualidad.

"Son, en muchos casos, herederos de sus padres, de sus abuelos. Personas que han pasado veranos enteros aquí trabajando y que han visto cómo ha evolucionado este sector. Ahora han dado un paso de mucha valentía y mucha garra", ha apostillado respecto a la renovación llevada a cabo.

En esta línea, José Miralles, ha resaltado "los muchísimos años de pelea" para llegar a este momento y ha agradecido al Ayuntamiento y a la alcaldesa "haber estado al cien por cien, en cualquier momento, para ayudar a conseguir el objetivo que realmente" buscaban los hosteleros y "también toda la ciudad".