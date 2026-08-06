Turismo.- La playa del Postiguet renueva la máxima certificación de calidad turística - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa del Postiguet ha renovado un año más el distintivo Q de Calidad Turística, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes) y que certifica la calidad del arenal y sus servicios.

Este distintivo ondea en el Postiguet de forma ininterrumpida desde 2021, con lo que la playa suma ya un lustro con la máxima certificación de calidad, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La bandera Q es fruto de la certificación basada en normas ISO. Para obtener estas certificaciones es "imprescindible" seguir un riguroso proceso verificado a través de auditores independientes que garantizan el cumplimiento de las "estrictas" normas del Ictes.

De esta manera, para que una playa o un puerto deportivo luzca la bandera Q de Calidad Turística debe llevar a cabo un proceso que garantice el cumplimiento de la norma de calidad internacional UNE-ISO 13009, consensuada por casi cien países, para garantizar "la máxima calidad en la prestación de sus servicios y la correcta gestión de los equipamientos de uso público".

Además, engloba servicios de limpieza y recogida selectiva de residuos, dispositivos de seguridad, salvamento y primeros auxilios, servicios de información a los turistas, accesos a la zona de baño, servicios higiénicos o de establecimientos de ocio, entre otros.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que es "muy importante" que el Postiguet, una de las playas urbanas "más frecuentadas" de la ciudad, cuente de nuevo con esta Q de Calidad Turística.

Asimismo, ha subrayado que esta distinción muestra "la calidad de los servicios" que ofrece el arenal y garantiza que tanto alicantinos como visitantes disfruten de "la mejor experiencia".

Finalmente, la edil ha apuntado que esta bandera de calidad Q se suma al distintivo de la Bandera Azul, que reconoce "la alta calidad de sus aguas, su accesibilidad, la limpieza de la arena y los completos servicios de salvamento y socorrismo disponibles en pleno centro urbano".