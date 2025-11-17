PLD Space destaca que opera "a pleno rendimiento" los ensayos para Miura 5 en Teruel

Archivo - Banco de pruebas de PLD Space en el aeropuerto de Teruel - PLD SPACE - Archivo

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa aeroespacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha subrayado que está operando "a pleno rendimiento" sus infraestructuras de ensayos en el aeropuerto de Teruel, donde dispone de más de 155.000 metros cuadrados de superficie con diez bancos de pruebas para Miura 5.

Estos espacios, diseñados y gestionados íntegramente por la compañía, representan "la mayor capacidad privada de 'testing' de lanzadores en Europa y un activo estratégico dentro del modelo de integración vertical" de la mercantil.

Así lo ha destacado la empresa en un comunicado, en el que ha apuntado que "los ensayos de calificación de los diferentes subsistemas que conforman Miura 5 avanzan diariamente a todo ritmo en los diferentes bancos".

"Estas infraestructuras permiten a PLD Space fabricar y ensayar un componente en menos de 24 horas, otorgándole plena independencia operativa con un control sobre la calidad y unos plazos de desarrollo sin precedentes en Europa", ha resaltado.

La compañía ha hecho hincapié en que la filosofía 'Test like you fly' define su "estrategia de desarrollo" porque "cada subsistema del lanzador se prueba en condiciones equivalentes a las de vuelo". Así, esta metodología permite obtener "el máximo conocimiento sobre el rendimiento de los sistemas antes del lanzamiento, reduciendo los tiempos de desarrollo y garantizando la fiabilidad del 'hardware' de vuelo".

"La fiabilidad se construye probando. Nuestras infraestructuras de Teruel nos permiten tener un control absoluto sobre cada componente del cohete, recortar plazos y asegurar la máxima calidad técnica. Son una pieza esencial de nuestro modelo de integración vertical", ha resaltado Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space.

Según la mercantil, la "experiencia acumulada" durante el desarrollo de Miura 1 le ha permitido generar "un valioso conocimiento en ensayos y calificación de subsistemas". A lo largo de una década, el equipo ha construido sus propias instalaciones y procedimientos con el objetivo de sentar las "bases" del actual sistema de 'testing' "que impulsa la validación de Miura 5".

DIEZ BANCOS DE ENSAYOS

Estas infraestructuras albergan actualmente diez bancos de ensayos, de los que ocho están ya operativos y otros dos estarán listos a final de año. Estos están diseñados "a medida" por el equipo de ingeniería de la empresa y destinados a la validación de los principales subsistemas de Miura 5, como motores, 'hardware' crítico de propulsión (cámaras de combustión, turbobombas y generadores de gas), tanques, segunda etapa completa, separación de etapas, válvulas y umbilicales.

"Gracias a esta infraestructura, la compañía puede realizar ensayos simultáneos y recopilar datos en tiempo real sobre todos los sistemas del vehículo", ha añadido la mercantil, que también ha explicado que la ubicación en Teruel, "a solo tres horas y media por carretera de la sede central de PLD Space en Elche, permite una sincronización ágil entre los equipos de fabricación e ingeniería, reduciendo el tiempo entre el desarrollo de componentes y su validación a tan solo un día".

"Esta capacidad sin precedentes de 'testing' de cohetes permite validar los subsistemas críticos del lanzador Miura 5, acelerando los ciclos de iteración técnica y reduciendo el tiempo hasta la salida al mercado", ha enfatizado la empresa aeroespacial.

"DISEÑAR, FABRICAR Y VALIDAR EN UN MISMO DÍA"

El presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha afirmado que "gracias" a estas infraestructuras de ensayos es posible "diseñar, fabricar y validar 'hardware' en un mismo día". "Esa agilidad nos ha permitido desarrollar un lanzador orbital en dos años, a una velocidad, eficiencia y fiabilidad sin precedentes en Europa", ha apostillado.

Para la empresa, la infraestructura de ensayos ha sido "clave" en la evolución tecnológica del motor TEPREL-C, "el más potente" de desarrollo privado en Europa (190 kN), y en la validación de los tanques y mecanismos de Miura 5.

La compañía ha agregado que en la actualidad todos los subsistemas del lanzador se encuentran en proceso de calificación y validación para vuelo, con el objetivo de iniciar la primera campaña de lanzamiento al inicio de 2026.

"Con estas infraestructuras, PLD Space no solo refuerza su posición como líder europeo en transporte espacial, sino que consolida una capacidad industrial y tecnológica estratégica para la soberanía espacial de España y Europa", ha concluido la compañía.