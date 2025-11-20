PLD Space presenta su primer modelo de calificación de Miura 5 para "completar" ensayos y "garantizar" su fiabilidad

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa aeroespacial PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha presentado la primera unidad integrada del Miura 5, el modelo de calificación 1 (QM1), que marca un "avance decisivo en la campaña de validación del lanzador orbital". Esta permitirá "completar los ensayos de subsistemas completos del cohete, como la primera y la segunda etapa, en condiciones reales, con el objetivo de reducir al máximo el riesgo en vuelo y garantizar la fiabilidad del vehículo antes de su primera misión en 2026".

Según PLD Space, QM1 servirá para "calificar dos elementos clave" del lanzador. Por un lado, la segunda etapa de Miura 5, "que se someterá a un ensayo de destrucción en Estados Unidos para validar el funcionamiento del sistema de terminación de vuelo (FTS)". Este test permitirá verificar el funcionamiento de las cargas explosivas que irán a bordo del vehículo y su "capacidad para destruir el lanzador en caso de anomalía en vuelo".

Por otro lado, sobre la primera etapa del cohete se llevará a cabo un Wet Dress Rehearsal (WDR), que es "una prueba completa de carga de propelentes que replica todos los escenarios de cargas estructurales durante la fase de llenado de propelentes y presurización". "Este ensayo es esencial para validar el comportamiento de las estructuras en operaciones reales", ha apuntado la empresa.

"FILOSOFÍA BASADA EN PROBAR, APRENDER Y MEJORAR"

En esta línea, Raúl Torres, CEO y cofundador de PLD Space, ha afirmado que presentar la primera unidad integrada de Miura 5 es la prueba de que el modelo de la mercantil "funciona", con "integración vertical, infraestructura propia y una filosofía basada en probar, aprender y mejorar". "Esta combinación nos permite avanzar más rápido que nunca sin renunciar a la fiabilidad, que es lo que realmente marca la diferencia en este sector", ha resaltado.

"Este hito llega en un momento clave para la compañía, que prevé completar tres unidades integradas del Miura 5 en un plazo de apenas cinco meses. A finales de diciembre estará lista una segunda unidad de calificación y, en el primer trimestre de 2026, PLD Space presentará el cohete de vuelo que viajará a Kourou para la campaña de lanzamiento", ha agregado la empresa.

Y ha continuado: "Una cadencia inédita de desarrollo en Europa que refuerza la posición de PLD Space como la empresa que ha desarrollado un lanzador orbital en menos tiempo, tan solo dos años, y con los máximos estándares de calidad".

ENSAYOS

El desarrollo, fabricación y campaña de calificación de Miura 5 está avanzando "de manera robusta" gracias al "modelo de integración vertical, la herencia tecnológica de Miura 1" y "capacidad industrial propia".

En paralelo a este QM1, la compañía continúa ejecutando los ensayos de calificación del resto de subsistemas en sus instalaciones de pruebas en Teruel con ensayos de motores integrados en el nuevo banco de tres celdas, validación estructural de tanques, interetapa, pruebas de la aviónica o ensayos de otros elementos como los mecanismos de separación y retención de la cofia.

De forma simultánea, la compañía ha indicado que la obra civil del complejo de lanzamiento en el Centro Espacial Guayanés (CSG) "progresa" con "avances en las zonas de lanzamiento, preparación del vehículo y centro de control".

"De esta forma, PLD Space se convertirá en la primera empresa privada que volará desde el área de ELM-Diamant del histórico puerto europeo, propiedad del CNES", ha subrayado la compañía en un comunicado.

"El avance en simultáneo de todos los subsistemas de Miura 5 pone de manifiesto la solidez de nuestra estrategia industrial y nuestra capacidad para abordar cualquier desafío con rapidez, calidad y eficiencia en costes. Este enfoque integral garantiza los más altos estándares de fiabilidad y competitividad, consolidando a PLD Space como referente en Europa y reforzando la reputación de excelencia tecnológica que hemos construido a lo largo de los años", ha manifestado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Para la empresa, "esta primera unidad de calificación de Miura 5 consolida el ritmo hacia el primer vuelo de demostración, previsto para 2026", y "refuerza" su posición "como actor clave en el acceso europeo al espacio".

"Un lanzamiento que permitirá a España formar parte del selecto grupo de diez países con capacidad autónoma e independiente de acceso al espacio", ha apostillado, para finalmente recordar que Miura 5 cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (PRTR), con fondos Next Generation de la Unión Europea (UE), en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, gestionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).