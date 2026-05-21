El pleno de Alcoi, salvo Vox, muestra "apoyo y solidaridad" a una alcoyana retenida en la flotilla que iba a Gaza

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos que conforman el pleno del Ayuntamiento de Alcoi (Alicante), salvo Vox, han mostrado su "apoyo y solidaridad" a la alcoyana Neus Belda, tras conocerse su "secuestro", junto con otras personas, por parte de Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza "mientras participaban en una misión civil y humanitaria formada por una decena de embarcaciones".

De este modo lo ha indicado el alcalde de la ciudad, Toni Francés, quien ha leído, antes de finalizar una sesión extraordinaria celebrada este jueves, una declaración que han acordado previamente PSPV, PP, Compromís y Guanyar. Espera que esta vecina "pronto" pueda regresar a España.

Según ese texto, que ha detallado el primer edil durante su intervención, el consistorio ha expresado su "preocupación" ante la "situación" de estas personas integrantes de flotillas internacionales y de sus familiares.

Además, ha reivindicado "el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a la protección de todas aquellas personas que participan en iniciativas humanitarias y de defensa de la paz".

En este sentido, el consistorio alcoyano ha reafirmado su "compromiso" con los valores de "convivencia", "democracia", "resolución pacífica de los conflictos" y "defensa de la dignidad humana".

Al mismo tiempo, ha mostrado su "rechazo" a situaciones de "violencia", "guerra" o "vulneración de los derechos fundamentales de las personas" y ha denunciado una "acción ilegal y contraria al derecho internacional y a los derechos humanos por parte de Israel".

"DIGNIDAD HUMANA"

Así, la administración local ha condenado el "trato humillante y vejatorio" denunciado por integrantes de la flotilla "durante su retención por las autoridades israelíes". También ve "incompatibles" con el "respeto" a la "dignidad humana cualquier tipo de humillación, coacción o menosprecio hacia personas que participan en iniciativas civiles y humanitarias".

En esta línea, ha rechazado de manera "contundente" las actuaciones y manifestaciones públicas que puedan "contribuir a degradar o estigmatizar a las personas retenidas, con independencia de su nacionalidad o condición".

"Desde la responsabilidad institucional y desde el respeto a la pluralidad democrática, el Ayuntamiento quiere trasladar un mensaje de unidad alrededor de la protección de la ciudadanía y de la necesidad de continuar trabajando por la paz, el diálogo y la defensa de los derechos humanos en todo el mundo", ha concluido Francés.