El pleno de Alicante aprueba definitivamente ampliar la temporada alta de veladores con los votos de PP y Vox

Imagen del pleno de mayo en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado definitivamente este jueves con los votos del equipo de gobierno, del PP, y de los concejales de Vox la modificación de la ordenanza de vía pública que, entre otras cuestiones, contempla ampliar el periodo de permiso de veladores en temporada alta, que irá desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre.

Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han rechazado el cambio. Desde el consistorio explicaron que "tres" alegaciones presentadas a la propuesta se rechazaron "por criterios técnicos". La sesión plenaria de enero dio luz verde inicial a la modificación.

La portavoz del ejecutivo municipal y edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, del PP, ha precisado que el cambio de estas fechas responde a un periodo que es "más acorde a la climatología de la ciudad", que "potencia la actividad hostelera" y que favorece el "atractivo turístico", sin alterar el horario de descanso de vecinos fijado en la ordenanza anterior, según Cutanda, quien ha agradecido el respaldo de Vox.

Desde Vox, el concejal Juan Utrera ha abundado en que con esta modificación se podrá "remendar" el "gran agravio" que, a su juicio, se causó a la hostelería de la ciudad cuando PP y Compromís aprobaron anteriormente la ordenanza.

CRÍTICAS DE PSPV, COMPROMÍS Y EU-PODEM

Por parte del resto de grupos de la oposición, el edil del PSPV Miguel Castelló ha avanzado el voto en contra de su grupo porque, según ha afirmado, se han aceptado propuestas de Vox "traicionando a los vecinos y vecinas de esta ciudad con la ampliación del tiempo de apertura de los veladores".

Todo ello, según ha sostenido Castelló, aunque Cutanda "afirme" que "la modificación mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de la hostelería y el comercio".

"¿Dónde está ese equilibrio?", se ha preguntado el concejal del grupo socialista, quien ha hecho hincapié, además, en que en este texto se "suprimen" los puntos violeta y que estos se convierten en "puntos de atención a víctimas de cualquier delito".

De otro lado, la concejala de Compromís Sara Llobell ha señalado que esta ordenanza nació con la "voluntad de ordenar" y "facilitar" usos del espacio público, "no de complicarlos", y ha lamentado que haya procesos "demasiado lentos y complejos que dificultan" a entidades desarrollar actividades.

Finalmente, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, ha aseverado que la vía pública no es solo un sitio que se ocupa ni es únicamente soporte de eventos o terrazas, sino el "espacio común" de la gente que vive en la ciudad.

Según ha destacado el concejal de la coalición, los vecinos de la ciudad de Alicante "tienen derecho al descanso", al tiempo que ha subrayado que aboga por que se pueda desarrollar también "actividad económica, pero con equilibrio".

CAMBIOS

Fuentes municipales precisaron que la modificación amplía el permiso de veladores en temporada alta desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre, aunque "manteniendo el horario limitado y consensuado con los vecinos" para el desmontaje de las terrazas a la 01.00 de domingo a jueves y 01.30 viernes, sábados y vísperas de festivo.

El resto del año, la retirada de las terrazas, como norma general, será a las 00.00 horas de lunes a jueves y a la 01.00 los sábados, los domingos y en vísperas de festivo, apuntó la administración local.

La normativa también incorpora el "aviso" con "tres días de antelación" cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y se permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, "sin dificultar la entrada a viviendas y comercios".

De la misma forma, según explicaron estas fuentes, se mantienen los puntos violeta en actividades multitudinarias y se amplía a la instalación de los denominados puntos de atención a víctimas de delitos.

La modificación de la ordenanza de ocupación de vía pública introduce, en otro orden de cosas, la posibilidad de ampliar los puestos en el mercadillo de Teulada y de establecerse en dos mercadillos, además de permitir en el Casco Antiguo la venta y exposición de productos en fachada, principalmente.

También se revisa el número y características de los puestos de venta en los mercados de abastecimiento de productos básicos y de la venta aislada en determinadas zonas y se modifica la regulación de lo referente a los titulares de las autorizaciones de venta, de modo que "se equiparen las condiciones de las personas físicas y jurídicas".

Así, en el mercadillo de Teulada se amplía la posibilidad de pasar de uno a tres puestos de cuatro por tres metros o a dos de siete por tres. Hasta ahora, solo se podía tener un puesto. Asimismo, se amplía la posibilidad de acceder a dos autorizaciones en mercadillos distintos y a dos autorizaciones por mercado cuando haya vacantes, cuando antes solo se permitía uno.

Desde el consistorio incidieron en que la ordenanza "clarifica" que en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo, se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes. Por otra parte, a partir de la aprobación del texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros.