El pleno de Alicante aprueba por unanimidad crear la Fundación del Centenario de Fogueres, que se celebrará en 2028

Alicante refrenda en pleno la constitución de la Fundación del Centenario de las Hogueras - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha refrendado este miércoles por unanimidad, en una sesión extraordinaria, la constitución de la Fundación del Centenario de Fogueres, efeméride que se alcanzará en 2028, y la modificación de créditos necesaria para su puesta en marcha.

Esta aprobación llega después de que el pasado mes de mayo el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, convocara una junta de portavoces en la que entregó los estatutos a los representantes de los grupos municipales, para que aportaran ideas e iniciativas de cara a la conmemoración de este primer siglo, han informado fuentes municipales en un comunicado.

Durante el pleno, Barcala, al explicar la filosofía de esta fundación, que "nace desde el consenso, el diálogo y el respeto a la historia" de la fiesta, ha dicho: "Queremos que sea una fundación de ciudad, no solo del mundo festero. Se pretende que sea patrimonio emocional de Alicante; que toda la ciudadanía participe y se implique en la celebración de los cien primeros años".

La entidad, presidida por el primer edil y con una comisión ejecutiva bajo la presidencia de Andrés Llorens, quien fue presidente de la Comisión Gestora entre 1995 y 1999, se ocupará de la planificación, organización y celebración de actos y conmemorativos relacionados con el centenario; la puesta en valor de la historia, tradición y patrimonio cultural de Fogueres y el fomento de la participación y la implicación de toda la ciudadanía en esta celebración.

También se ocupará de la promoción y proyección de la imagen cultural, histórica, artesanal y turística, nacional e internacional, de la efeméride, así como de impulsar estudios, investigaciones y publicaciones en el ámbito de las fiestas de Fogueres de Sant Joan.

Sobre la necesidad de la fundación, Barcala ha indicado que "es preciso que en ella estén representados los sectores económico, político, social y cultural de la ciudad". "Se abre a los grupos políticos y a las entidades públicas y privadas de Alicante vinculadas a la fiesta. Y, por supuesto, a aquellos ciudadanos que deseen realizar sus propias aportaciones a la efeméride", ha apostillado.

PATRONATO Y COMISIÓN EJECUTIVA

Los estatutos de la fundación establecen que sus órganos de gobierno son el patronato y la comisión ejecutiva. El primero de ellos estará presidido por el alcalde y contará con el presidente de la Federació de Fogueres como vicepresidente primero y con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, como vicepresidenta.

También integrarán el patronato en calidad de vocales un representante de cada grupo municipal, hasta ocho expresidentes de la Federació y un miembro del Gremio de Artistas Constructores de Hogueras, entre otros.

Junto a Llorens compondrán la comisión ejecutiva de la fundación, en calidad de vicepresidentes, Cutanda y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, además de seis vocales. Este órgano ejecutivo se ocupará de la gestión, organización y celebración de las actividades aprobadas por el patronato y será el responsable de contratación de la entidad.

También se encargará de elaborar el plan de actuación, las cuentas anuales y demás documentación contable y económico-financiera necesaria para la rendición de cuentas de la fundación, así como de confeccionar y aprobar el proyecto de presupuestos anuales.

"Tenemos por delante un reto que ilusiona, que no consiste únicamente en organizar actos o eventos, sino en emocionar, en recordar de dónde venimos, explicar a las nuevas generaciones lo que significan las Hogueras y cuidar nuestro patrimonio artístico y humano", ha manifestado Barcala.

Y ha remarcado que "se pretende proyectar Alicante hacia el futuro a través de una de sus mayores señas de identidad". "Queremos que el centenario suponga un homenaje a quienes comenzaron esta historia en 1928 plantando aquellos primeros monumentos y también que sea una oportunidad para seguir construyendo los próximos cien años de fiesta. Y para ello necesitamos a toda la ciudad", ha apostillado.

Así, ha incidido en que "las Hogueras no son únicamente una fiesta", ya que "son memoria, cultura, convivencia, barrio y familia" y, "sobre todo, personas", y ha agregado: "Son los 'foguerers' y 'barraquers' que, durante casi un siglo, y de forma ininterrumpida, han hecho que Alicante conserve viva el alma de su 'festa del foc'".

Barcala ha resaltado, además, el "trabajo impagable de muchas otras personas que se entregan en cuerpo y alma para garantizar la convivencia y el brillante desarrollo" de la fiesta: "Hablo de los Bomberos, la Policía Local y Protección Civil. Y también de los servicios sanitarios, los operarios del Servicio de Limpieza y Mantenimiento, los trabajadores de la Concejalía de Fiestas y otras áreas municipales que se desviven".

"Hoy, 17 de junio de 2026, comenzamos oficialmente un camino ilusionante que queremos recorrer juntos. Porque cuando Alicante se une alrededor de las Hogueras demuestra lo mejor de sí misma: creatividad, convivencia, esfuerzo, tradición y orgullo de ciudad", ha aseverado.

"APORTACIONES DE GENERACIONES"

Por su parte, Llorens, presidente del comité ejecutivo, ha definido las fiestas de Fogueres durante su intervención como "el exponente más brillante y perdurable de la cultura popular alicantina del siglo XX" que "ha ligado, en sus 98 años de historia, las aportaciones de generaciones y generaciones de alicantinos, de nacimiento y corazón".

Según ha indicado, las fiestas "han supuesto, desde su fundación, un referente de canalización de la identidad local, de exploraciones e innovaciones artísticas y, lo que es más importante, de integración, no solo a los alicantinos de nacimiento, sino a tantos hombres y mujeres que, a lo largo del tiempo, encontraron" en estas celebraciones "una referencia inmejorable", y ha rubricado su intervención con un llamamiento: "Celebremos, con júbilo, la cada vez más cercana llegada, de un hito, que todos queremos, sea imborrable".

Igualmente, Olivares ha definido la fiesta oficial como "una simbiosis entre tradición, familia, celebración y, sobre todo, vida". "Son cultura que se hereda y se transmite, la representación más genuina de la sociedad alicantina", ha añadido.

El presidente de la Federació ha pedido a la corporación municipal "apoyo y dedicación porque las Hogueras son patrimonio de todos" y ha agregado: "'Foguereres' y 'barraquers' nos hemos adaptado a los cambios con el único objetivo de 'fer festa', 'fer foguera' y 'fer barraca'".

"FORMA DE SER"

Asimismo, María Pastor, Bellea del Foc de 2026 y la primera en los 98 años de historia que ha participado en un pleno en representación de ese cargo, ha manifestado: "Las Hogueras forman parte de nuestra identidad y de la forma de ser y sentir nuestra cultura y nuestra ciudad".

"Por eso, el centenario merece un proyecto capaz de preservarlo, impulsarlo y proyectarlo hacia el futuro. Esta Fundación representa una oportunidad para que el legado de nuestras fiestas llegue a las próximas generaciones y que el centenario esté a la altura de lo que las Hogueras significan para Alicante", ha indicado la representante festera.

La corporación municipal se ha pronunciado, además de con las palabras del alcalde en su cierre, con las intervenciones previas de concejales de los grupos políticos municipales, en orden de menor a mayor representación, de la mano de Manolo Copé, de EU-Podem; Rafa Mas, de Compromís; Carmen Robledillo, de Vox; Trini Amorós, del PSPV, y Cutanda, del PP.