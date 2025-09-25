El pleno de Alicante respalda la candidatura a Capital Europea de la Innovación y el trasvase Júcar-Vinalopó

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha respaldado este jueves la declaración institucional presentada por el grupo 'popular' en apoyo de la candidatura de Alicante al premio de Capital Europea de la Innovación de 2025, galardón de la Unión Europea (UE) que se fallará en octubre y que distingue a las ciudades que apuestan "por la innovación como motor de transformación social, económica y urbana". La sesión ordinaria de septiembre también ha dado luz verde a otras iniciativas como la "defensa" del trasvase Júcar-Vinalopó.

En concreto, el texto de apoyo a la candidatura a la Capitalidad Europea de la Innovación ha contado con el sí de PP y Vox, la abstención del PSPV y Compromís y el único voto en contra de EU-Podem, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"La selección de Alicante como semifinalista de esta convocatoria ya reconoce implícitamente a nuestra ciudad como una capital europea a la vanguardia en la implantación y desarrollo de soluciones innovadoras en beneficio de sus ciudadanos", destaca la iniciativa 'popular'.

Además, añade que "Alicante viene trabajando en un enfoque integral hacia la experimentación y la innovación al aprovechar su historia y un ecosistema tecnológico favorable para abordar los desafíos urbanos presentes y futuros".

La propuesta de apoyo a la candidatura, trasladada también a los gobiernos central y autonómico, recalca que la capital alicantina "desarrolla desde hace años una serie de soluciones avanzadas", que van "desde tecnologías de ciudad inteligente hasta iniciativas de innovación social, con especial atención a la colaboración, la inclusión y las cuestiones medioambientales".

TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

Asimismo, el pleno ha dado luz verde a otra declaración institucional planteada por el grupo 'popular' en la que se emplaza "al cumplimiento del convenio que regulará durante la próxima década el trasvase de agua entre el río Júcar y el Vinalopó" para "poder garantizar el suministro de los recursos necesarios en una región esencial para el desarrollo sostenible". La iniciativa ha salido adelante con los votos de PP y Vox, la abstención del PSPV y Compromís y el único voto en contra de EU-Podem.

El PP ha justificado la declaración como rechazo a la demanda presentada por la asociación Xúquer Viu ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para "que se anule y deje sin efecto la previsión de flujos de agua a trasvasar del Júcar al Vinalopó".

La iniciativa aboga por el "respaldo total" del pleno municipal al trasvase "frente a los recursos en contra interpuestos por un colectivo que ataca los derechos de los ciudadanos de Alicante a su bienestar, su progreso y el desarrollo de su economía".

OTRAS DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Del mismo modo, y con los votos de PP, PSPV y Vox, ha salido adelante otra declaración institucional presentada por Vox "para crear una mesa de trabajo y coordinación de todas las administraciones públicas" con el fin de "buscar soluciones a la proliferación de personas que viven en espacios públicos de la ciudad y a los problemas que esta situación genera". Compromís y Vox se han abstenido en esta votación.

También se ha aprobado, con el sí de todos los grupos de la oposición y el rechazo del PP, la declaración presentada por Compromís para convocar la comisión no permanente del pleno para auditar el servicio de limpieza y gestión de residuos y que se revise la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.