El Pleno del Ayuntamiento de Castelló aprueba la modificación de los estatutos del Patronato de Fiestas

CASTELLÓ 15 May. (EUROPA PRESS) - -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves de manera definitiva la modificación de los estatutos del Patronato Municipal de Fiestas con los votos a favor de PP, Vox y Compromís y la abstención del PSPV.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha explicado que el objetivo de esta modificación era volver a una asamblea de fiestas que elegirá la Junta de Fiestas y reforzar las competencias de ésta, según marcó el congreso magdalenero. "En el proceso hemos mantenido una actitud de escucha activa y hemos atendido la mayoría de sugerencias", ha indicado.

"Queremos devolver la voz y el voto al 'mon de la festa' que le fue arrebatada", ha subrayado Selma, quien ha destacado las horas invertidas en este proceso de modificación de los estatutos, y ha señalado que ahora "toca disfrutar del momento". "Vemos próximo el día en que una servidora dejará de ser la última presidenta de la Junta de Fiestas elegida por una asamblea de fiestas", ha añadido.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha subrayado que hubiera preferido que el Pleno para aprobar la modificación de los estatutos no fuera extraordinario, "pero como no se ha podido cumplir el objetivo de tener una junta de fiestas elegia por asamblea antes de la Magdalena de 2025, se pretende conseguir el objetivo de tener una junta de fiestas elegida por la assmblea antes de la elección de las reinas de las fiestas, y para eso habrá que correr porque fácil no será", ha advertido.

Garcia ha mostrado su satisfacción por haber podido introducir su grupo en esta modificación de los estatutos algunas propuestas como la paridad en la asamblea de fiestas y el aumento de la representación de los grupos de danza.

Por su parte, la concejala de Vox Arantxa Miralles ha indicado que el modelo del PSOE supuso "un ruptura con el sentir festero", mientras que con los nuevos estatutos "se devuelve la dignidad al movimiento festero, se le da el control a la ciudadanía y se contribuye a un modelo más democrático y más respetuoso con la tradición".

La concejala socialista Pilar Escuder ha justificado la abstención de su grupo indicando que están cómodos con los estatutos actuales, aunque dejarán que el actual gobierno se autoorganice su Patronato de Fiestas. "Queremos las mejores fiestas", ha concluido.