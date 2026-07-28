El pleno de la Diputació de València rechaza la gestión de Óscar Puente y pide un plan de inversiones para las Cercanías

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputació de València ha aprobado este martes, con los votos a favor de todos los grupos menos del PSPV-PSOE, una moción presentada por el PP que muestra el rechazo a la gestión ferroviaria del ministro de Transportes, Óscar Puente, y reclama al Gobierno central la aprobación de un plan de inversiones en la red de Cercanías de la provincia.

El diputado del PP Juan Ramón Adsuara ha explicado que la moción proponía mostrar el rechazo del pleno a la gestión del ministro por el "deterioro del servicio en la provincia de Valencia, la falta de fiabilidad y el incumplimiento de las actuaciones comprometidas y la ausencia de soluciones suficientes".

En la moción también se insta al Gobierno de España a aprobar en el plazo previsto por el Consejo de Ministros un paln de inversiones de Cercanías 2026-2030, así como solicitar al Ministerio una reunión urgente con la Diputación y los municipios afectados por las incidencias para presentar un calendario de inversiones y responder a sus reivindicaciones.

Adsuara ha defendido que la propuesta representa la "voz de miles de valencianos" que han estado sufriendo la "gestión deficiente de las infraestructuras deficitarias" soportando a lo largo de los últimos años "retrasos continuos, cancelaciones, averías e incidencias recurrentes" de la red de Cercanías.

El diputado 'popular' ha reclamado que se ejecute íntegramente los planes de Cercanías 2017-2025 y 2026-3030 en la Comunitat Valenciana y que "las inversiones anunciadas se traduzcan en actuaciones reales, plazos concretos y resultados visibles para los ciudadanos". "Las promesas no sustituyen las inversiones, los valencianos necesitamos hechos", ha agregado.

Adsuara ha expuesto que en mayo las Cercanías acumuló 14.469 minutos de retrasos y solo el 70% de los trenes cumplieron su horario, con 58 servicios cancelados. Además, ha lamentado que solo se haya ejecutado el 50 % del plan 2017-2025.

LÍNEA XÀTIVA-ALCOI

La representante de Ens Uneix y vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix, ha traslado el respaldo a esta iniciativa tras la modificación de su planteamiento inicial como reprobación y ha insistido en su postura contraria a las reprobaciones de personas que no se encuentran presentes en sesiones plenarias, como le ocurrió en el Ayuntamiento de Alzira. Además, ha pedido que las reclamaciones de la moción se extiendan también a la línea Xàtiva-Alcoi.

Desde Vox, Sergio Pastor ha mostrado su "absoluto" acuerdo con la moción y ha denunciado "la deriva de un Gobierno central que no llegó a Moncloa para servir a los ciudadanos, sino para colocar a familias y amiguetes en puestos públicos de poder, buscando financiación y la supervivencia de un PSOE carcomido por la corrupción y las dinámicas de las llamadas bandas del Peugot". Además, ha aseverado que Óscar Puente "en ocasiones y por su forma de actuar tiene más sentido verlo en un zoo que sentado en el Consejo de Ministros".

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS

La diputada de Compromís Dolors Gimeno ha defendido una enmienda para que se añada la petición de que se transfieran las competencias de Cercanías a la Generalitat --una propuesta que no ha salido adelante-- y ha dado "la bienvenida al PP a esta lucha que Compromís llevamos desde hace muchos años". Asimismo, ha puesto el foco en la situación de líneas como la C1, la C2, el Tren de la Costa y ha reclamado el paso a nivel de Alfafar.

Por parte del PSPV-PSOE, Rafa García ha lamentado la cantidad de palabras en "sentido peyorativo" pronunciadas por Vox y ha afirmado que su partido es también consciente del diagnóstico, pero ha pedido "no jugar al 'y tú más' y ha citado los resultados arrojados por una consulta a una inteligencia artificial para señalar que durante los mandatos del expresidente Mariano Rajoy (PP) el Gobierno "apenas licitó o compró nuevos convoyes para líneas de ancho convencional" y se acumuló "un déficit de conservación e incrementó del envejecimiento de los trenes".