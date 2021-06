El pleno de la Diputación de València acuerda asumir las funciones y el personal de Divalterra a partir de su disolución

Gaspar dice que después de 30 años vuelven a gestión directa los servicios de la empresa "para solucionar algo que no funcionaba"

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de València ha aprobado este viernes, en una sesión extraordinaria, la asunción por parte de la institución provincial de los servicios que presta la empresa pública Divalterra, para la que se ha planteado la disolución, y sus trabajadores. La medida ha salido adelante con el sí del equipo de gobierno que conforman Compromís y PSPV y de la Vall ens Uneix, uno de los cuatros grupos de la oposición. PP, Cs y Vox, el resto de formaciones fuera del ejecutivo, han votado en contra.

El presidente de la corporación, el socialista Toni Gaspar, ha señalado que "después de 30 años" de la creación de la mercantil pública y de "tres años de trabajo" vuelven a "gestión directa" por parte de la Diputación servicios que se prestaban "de forma indirecta" desde Imelsa primero y de Divalterra posteriormente. Ha indicado que la decisión de esta jornada y la disolución de la empresa se adoptan "para solucionar algo que no funcionaba" y ha mostrado su respaldo a los empleados de la entidad pública.

"Hacemos esto porque nos preocupa y ocupa, en el buen sentido de la palabra", ha dicho Gaspar, que ha agradecido el apoyo de las tres formaciones que han respaldado la medida y la labor "incansable" de técnicos, habilitados nacionales de la Diputación y de los empleados de Divalterra "para llegar a este final". "En este mismo momento, la Diputación asume las competencias de Divalterra", ha dicho Toni Gaspar.

"Gracias a los que han hecho que empiece este camino y se puedan volver a asumir las competencias de Divalterra", ha expuesto el responsable provincial, que ha aludido a los procesos judiciales relacionados con la empresa y ha lamentado el "tiempo perdido".

Asimismo, ha valorado su decisión de abordar la disolución: "Podía no haber hecho nada pero prefiero hacer cosas. No espero que nadie me agradezca nada, solo que nadie increpe por la calle a los trabajadores" por la situación de la entidad pública y su "oscura reputación heredada". "Lo fácil era no hacer nada, pero esto había que hacerlo" para "devolver las competencias a la Diputación" y garantizar los derechos de "todos los trabajadores", ha apuntado.

DICTAMEN

Este asunto se ha abordado en el primer punto del orden del día de la sesión plenaria extraordinaria, en el que se ha sometido a debate y votación la asunción de la gestión directa por parte de la Diputación de las funciones de titularidad provincial asignadas a Divalterra.

El pleno se ha celebrado después de que la semana pasada la institución provincial avanzara en el proceso de cierre de la empresa pública y en el traspaso de sus funciones a esta administración y al Consorcio de Bomberos --dependiente de ella--, al aprobar en la Comisión Informativa Especial para la Transformación del Sector Público de la Diputación un dictamen sobre la desaparición de la mercantil.

En aquella reunión, el documento salió adelante con el sí del equipo de gobierno, el no de PP y Cs y la abstención de Vox y La Vall ens Uneix. En la sesión plenaria de este viernes se ha dado luz verde a ese dictamen, con el que también se solicita al Consorcio de Bomberos la integración de las brigadas forestales de Divalterra, un servicio cuyo coste seguirá financiando la corporación provincial.

El resto de la plantilla será asumido por la Diputación, que respetando los derechos de los trabajadores podrá reorganizar los servicios para integrarlos en esta administración. Los liquidadores que se nombrarán continuarán gestionando las funciones que asumirá la administración provincial hasta la fecha de aceptación efectiva del traspaso de competencias.

Con el acuerdo de esta jornada, la institución ha propuesto la Disolución de Divalterra a su Junta General, un órgano que se ha constituido tras el pleno y que ha aprobado, sin ningún voto en contra, las cuentas anuales y el informe de gestión de 2020. La junta ha celebrado también una sesión extraordinaria --a petición de PP, Cs y Vox-- para dar cuenta de la situación procesal y laboral del jefe de los servicios jurídicos de la empresa, José Luis Vera.

Tras aprobarse el citado dictamen en el pleno, los trabajadores de la Diputación y los de Divalterra han recibido un correo electrónico con este documento, ha explicado la institución provincial en un comunicado, al tiempo que ha resaltad que el envío incluye un adjunto con un texto del presidente en el que informa de la apertura de "un nuevo período donde primará únicamente la estabilidad laboral de los trabajadores y el óptimo desarrollo de sus funciones".

En este escrito se anima a "seguir trabajando de manera conjunta para conseguir el único objetivo común: acabar con una situación insostenible durante décadas y dar tranquilidad, protección y futuro a más de 600 trabajadores".

"PRISAS"

Durante el debate del dictamen en el pleno, la portavoz de Cs, Rocío Gil, ha pedido que el documento quedara encima de la mesa al considerar que el informe de los técnicos no se subió a tiempo a la plataforma digital de la Diputación, un aspecto que ha reconocido el secretario de la entidad pero que ha dicho que no afectaba a su debate y votación en el pleno. Gil ha anunciado un recurso de reposición para reclamar la nulidad del acto y ha censurado las "prisas" y la "opacidad".

El portavoz del PP, Vicente Mompó, ha destacado que Divalterra funciona y ha rechazado su disolución, que ha relacionado con motivos

políticos, además de criticar la "tensión innecesaria" para los trabajadores". Asimismo, ha opinado que "no se puede cerrar una empresa investigada" por la justicia.

Esta última idea la ha expresado también el diputado de Vox, Joaquín Ales, que ha planteado además sus "dudas" respecto a un "cierre precipitado". Ha agregado que no pude saber si la solución planteada es la más oportuna.

En nombre del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha dicho que "no merece la pena entrar en ruido y crispación" y ha defendido que el de la Diputación es "un gobierno que no baja al barro" y que aporta "soluciones a problemas heredados". El representante de Compromís, Xavier Rius, ha considerado que esta era una jornada "importante" por dar paso al "cierre ordenado" de Divalterra.