El pleno de enero debatirá el cambio de la ordenanza de vía pública que amplía la temporada de veladores en Alicante

Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de enero del Ayuntamiento de Alicante, previsto para el jueves de la semana que viene, debatirá la modificación de la ordenanza de ocupación temporal de la vía pública que amplía la temporada de veladores y mantiene la limitación de horarios.

La comisión de Presidencia y Régimen Interior ha aprobado inicialmente el cambio de la normativa, "que ve ampliado su respaldo" tras el acuerdo alcanzado por el equipo de gobierno del PP con el grupo Vox. Además, se han rechazado las enmiendas del resto de formaciones municipales.

La modificación establece el permiso de veladores en temporada alta desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre y mantiene el horario "limitado y consensuado con los vecinos" hasta la 01.00 de domingo a jueves y 01.30 horas viernes, sábados y vísperas de festivo, según ha detallado el ejecutivo municipal en un comunicado.

Así, el periodo al que resulta de aplicación de la temporada alta de instalación de terrazas de veladores en la vía pública queda establecido del 1 de mayo al 1 de noviembre y del 2 de noviembre al 30 de abril para la baja.

Los horarios establecidos "permanecen invariables" tras su limitación con el desmontaje de las terrazas "como norma general" a las 00.00 en temporada baja de lunes a jueves y a la 01.00 los sábados, domingos y vísperas de festivo, mientras que en temporada alta se retirarán las terrazas a la 01.00 y 01.30 horas, respectivamente.

La normativa también incorpora el aviso previo con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y se permite ampliar las terrazas "por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios".

De la misma forma, según el equipo de gobierno "se mantienen los puntos violeta en actividades multitudinarias y se amplía a la instalación a puntos de atención a víctimas de delitos".

La modificación de la ordenanza de ocupación temporal de la vía pública introduce, en otro orden de cosas, "la posibilidad de ampliar los puestos en el mercadillo de Teulada y de establecerse en dos mercadillos", además de permitir en el Casco Antiguo la venta y exposición de productos en fachada, principalmente.

También "se revisa" el número y características de los puestos de venta en los mercados de abastecimiento de productos básicos y de la venta aislada en determinadas zonas y se modifica la regulación de lo referente a los titulares de las autorizaciones de venta, "de modo que se equiparen las condiciones de las personas físicas y jurídicas".

En el mercadillo de Teulada se amplía la posibilidad de pasar de uno a tres puestos de cuatro por tres metros o a dos de siete por tres, ya que, según el consistorio, "hasta ahora solo se podía tener un puesto". Asimismo, "se amplía la posibilidad de acceder a dos autorizaciones en mercadillos distintos y a dos autorizaciones por mercado cuando haya vacantes cuando antes sólo se permitía uno".

"La ordenanza clarifica que en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes. Por otra parte, a partir de la aprobación del texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros", ha agregado.

"HIPOCRESÍA DE COMPROMÍS"

Al respecto, la portavoz del equipo de gobierno y edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha resaltado que "es cierto" que han rechazado "las enmiendas de la izquierda", si bien ha añadido: "No podemos tolerar la hipocresía de Compromís. ¿Cómo es posible que su portavoz, Rafael Mas, registre una enmienda yendo más allá de lo que plantean los grupos 'popular' y Vox en los horarios de la hostelería, pidiendo que se alarguen en lugar de hasta las 01.30, que se está planteando, hasta las 02.00?".

Esas mismas manifestaciones las realizó Cutanda este pasado martes en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno. En esta línea, ha calificado que "inaceptable que quienes por un lado van diciendo que defienden el descanso de los vecinos luego planteen más horarios que nadie".

"No podemos entender que quienes en público hablan de recortar horarios de la hostelería y respetar el descanso, en privado con sus iniciativas municipales sean los que más los quieren ampliar al máximo y, en teoría, perjudicando a quienes dicen defender, que son los vecinos", ha apostillado.

"LA ORDENANZA QUE NECESITA ALICANTE"

Asimismo, el concejal de Vox Juan Utrera ha indicado que "esta es la ordenanza de vía pública que necesita Alicante y por la que se mejora la situación de los mercadillos y, sobre todo, se va a aumentar la temporada de verano ante la demonización" que, a su juicio, "hace la extrema izquierda" de "los trabajadores de la hostelería".

"Los problemas existentes de ruido se solucionan aumentando el control policial y analizando el cumplimiento de las licencias, no criminalizando a un sector que, de manera mayoritaria, cumple todas las estrictas regulaciones que se les imponen", ha resaltado en declaraciones distribuidas a la prensa.

"PACTO PARA INVISIBILIZAR LOS PUNTOS VIOLETA"

Tras la comisión, el PSPV ha alertado del "pacto entre Barcala y Vox para invisibilizar los puntos violeta". En este sentido, ha acusado al "alcalde y los ultras" de haber "acordado diluir y desnaturalizar este recurso al equipararlo" a "puestos de atención a las víctimas de delitos".

"PP y Vox han votado en contra de la enmienda socialista para blindar los puntos violeta en la ordenanza de ocupación de vía pública, enviando un mensaje preocupante a la ciudadanía", ha valorado la formación en un comunicado.

Así, el concejal del PSPV ha afirmado que "esta no era una enmienda técnica ni decorativa", sino "política, feminista y profundamente necesaria". Además, ha recalcado que los puntos violeta "no son un recurso genérico ni un simple puesto informativo más, sino una herramienta concreta frente a la violencia machista y la violencia sexual, con personal formado, protocolos específicos y una finalidad muy clara".

También ha indicado que "el propio informe técnico municipal dejaba claro que no existía ningún impedimento legal para aceptar la enmienda del PSOE, señalando expresamente que se trataba" de "una opción política de gobierno". "No estamos ante un problema jurídico, sino ante una decisión política del PP y Vox", ha insistido el edil socialista.

"ESO NO ES DIALOGAR, ES IMPONER"

Por otro lado, desde EU-Podem han expresado, en un comunicado, su "malestar por el rechazo de todas las enmiendas presentadas a la modificación de la ordenanza" durante la comisión: "Cuando no se acepta ni una sola propuesta, lo que se está diciendo es que no se quiere escuchar".

La coalición ha aseverado que estas enmiendas "no eran ocurrencias, sino propuestas muy concretas para cuidar el espacio público, proteger el arbolado, reducir molestias en los barrios y mejorar la convivencia entre la actividad económica y el descanso vecinal". "Son propuestas que nacen de lo que nos cuentan vecinos y vecinas cada día", ha manifestado el portavoz de este grupo, Manolo Copé.

EU-Podem considera "difícil de entender que el gobierno haya decidido reabrir la ordenanza apenas un año después de aprobarla y, al mismo tiempo, se haya cerrado en banda a cualquier mejora planteada desde la oposición". "Si se abre una norma es para mejorarla entre todos, no para blindarla", ha subrayado.

Del mismo modo, ha criticado "el uso desigual de la discrecionalidad política". Copé ha resaltado que "cuando el gobierno introduce cambios, se ampara en su capacidad de decisión política; cuando las propuestas vienen de la oposición, esa misma discrecionalidad desaparece y todo se reduce a excusas formales", por lo que considera que "eso no es dialogar, es imponer".