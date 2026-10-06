El pleno pedido por la izquierda para que el vicealcalde de Alicante "dé explicaciones" sobre Les Naus será el jueves

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario solicitado por los grupos de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, para que el vicealcalde Manuel Villar (PP) "comparezca y dé explicaciones sobre las últimas informaciones" conocidas "sobre el escándalo" de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus se ha fijado para este jueves a las 13.00 horas, por lo que, en principio, se celebrará después del debate sobre el estado de la ciudad, previsto para las 09.30 horas.

En el orden del día de esa sesión que han pedido estas tres formaciones políticas figura como punto único esa solicitud de comparecencia de Villar, quien ha evitado este martes aclarar si la jefa de Contratación y exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio, María Pérez-Hickman, le dijo en 2022 que los hijos de ella estaban inscritos en la cooperativa de Les Naus. Dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman fueron beneficiarios de pisos en el complejo.

"Hay un pleno solicitado por los grupos de la izquierda y, por tanto, en el pleno, si hay pleno, en el pleno se dirá lo que haya que decir. Evidentemente, no voy a contestar aquí lo que van a preguntar allí. Podéis insistir si queréis, no tengo ningún problema. Tengo toda la mañana si queréis, pero es lo que hay", ha trasladado el vicealcalde a los periodistas durante la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno.

PREGUNTAS

En el escrito en el que PSPV, Compromís y EU-Podem piden la sesión extraordinaria, al que ha tenido acceso Europa Press, estos grupos justifican la "urgencia" de la convocatoria en que "la ciudadanía tiene derecho a conocer si en 2022 existía información dentro del gobierno municipal" sobre el "escándalo" de Les Naus.

Concretamente, la izquierda pretende que el vicealcalde, quien también ha ejercido como presidente de la comisión municipal sobre VPP, responda a preguntas como si Pérez-Hickman le comunicó "en febrero de 2022 que familiares suyos habían ingresado en la cooperativa".

También "en qué fecha exacta tuvo conocimiento de que familiares directos" de Pérez-Hickman "participaban en la promoción de Les Naus" y "qué actuación concreta" hizo Villar "después de recibir esa información".

PSPV, Compromís y EU-Podem quieren igualmente que el vicealcalde diga si "analizó la existencia de un posible conflicto de intereses y el correspondiente deber de abstención" de Pérez-Hickman "teniendo en cuenta el vínculo de parentesco con personas interesadas en la promoción" y si "existe algún informe jurídico al respecto".

"¿Informó usted de su conversación con Pérez-Hickman durante la tramitación del expediente de averiguación de hechos abierta por el secretario a petición de la Alcaldía?", apuntan en el escrito, al tiempo que añaden: "¿Puso estos hechos en conocimiento de algún otro responsable político? En caso afirmativo, ¿a quién y cuándo?".

Así, se interesan en saber si Villar "informó" al alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), "de esta circunstancia" y se preguntan por qué, "una vez conocida esta situación", "no se apartó a Pérez-Hickman de cualquier actuación relacionada con Les Naus".

Del mismo modo, plantean "por qué se sigue manteniendo" a Pérez-Hickman como jefa de Contratación "después de conocerse que familiares directos participaban en la promoción" y agregan: "Si estos hechos eran conocidos por responsables municipales, ¿por qué posteriormente el gobierno municipal nombró a María Pérez-Hickman directora general en mayo del 2024 con competencias en Contratación? ¿Quién propuso y avaló dicho nombramiento?".

"Con la información que hoy conocemos, ¿considera que se debió adoptar medidas para garantizar la transparencia, imparcialidad y adecuado control del procedimiento?", se preguntan PSPV, Compromís y EU-Podem, que igualmente quieren saber si "existe alguna actuación que, a la vista de los hechos conocidos", pudiera considerar Villar "que debería haberse realizado y no se realizó".

"¿QUIÉN MIENTE?"

Desde el PSPV, su portavoz en el consistorio, Trini Amorós, ha sostenido que Pérez-Hickman "está en el entorno de confianza" del alcalde. "¿Quién miente? ¿El señor Villar? ¿Miente el señor Barcala? ¿Miente la señora Pérez-Hickman?", ha apostillado durante una rueda de prensa celebrada este martes sobre la solicitud de ese pleno.

Por otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha asegurado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras la convocatoria de la sesión, que desconocen si Villar comparecerá en ese pleno: "Debe dar muchas explicaciones. Hay muchas mentiras, argumentos contradictorios, argumentos en sede judicial que desmontan las versiones de Villar y Barcala. Todos lo sabían y vamos a llegar hasta el final".

En la misma línea, el portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, ha expresado durante la rueda de prensa que "la ciudadanía tiene derecho a conocer toda la verdad" y, "aunque se haya cerrado la comisión", van a seguir insistiendo "en que se dé cuenta de toda la verdad del caso de Les Naus".