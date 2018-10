Podem presenta unas propuestas "totalmente asumibles" para presupuestos, aunque ven "complicado" el acuerdo con Vivienda

Publicado 19/10/2018 14:28:11 CET

Destacan propuestas como la limitación de la extensión de zonas comerciales y la gratuidad de las 'escoletes' de 0 a 3 años

Podem ha presentado al Consell una serie de propuestas "totalmente asumibles" para "mejorar" los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019 que se presentarán a final de mes. La formación morada está manteniendo reuniones con diferentes consellerias, y aunque en general han remarcado que hay una "buena disposición" y "cierta sintonía" con departamentos como el de Hacienda o Educación, también han admitido que está siendo "complicado" llegar a acuerdos con el de Vivienda, ya que no ven que "se pongan medidas claras para luchar contra la burbuja del alquiler".

Así lo han expresado este viernes en rueda de prensa el síndic de la formación en Les Corts, Antonio Estañ; los diputados Fabiola Meco y David Torres, y la secretaria de Políticas Públicas de Podem, Rocío Segura. En concreto, Segura ha destacado la "dificultad" de llegar a acuerdos con Vivienda porque, según ha explicado, desde el departamento que dirige María José Salvador han habido "reticencias" a la publicación de un censo del parque de vivienda pública.

"No podemos empezar a montar la casa por el tejado: si no conocemos el parque de vivienda, es difícil saber qué es lo que hay que hacer cuando no sabes qué vivienda pública tenemos", ha indicado, al tiempo que ha añadido que una de las propuestas de la formación en esta materia es aumentar el presupuesto destinado al parque de vivienda en 2019 --que tenía que ser de 30 millones, según el acuerdo que firmaron para los presupuestos de 2018-- hasta 40 millones, aprovechando 10 que "no se han ejecutado" por el momento en este ejercicio.

En general, Estañ ha explicado, preguntado por si contemplarían no apoyar las cuentas, que su objetivo "no es romper, es cumplir" con el Acord del Botànic. Así, a preguntas de los medios, no ha querido establecer ninguna de las propuestas como "línea roja", pero ha explicado que, cuando se conozcan las cuentas, harán "balance" de lo que han conseguido para apoyar o no los presupuestos.

Así, entre sus propuestas han reclamado la aprobación del Patsecova (Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana) "antes del final de la legislatura" y han criticado que su tramitación "no puede continuar paralizada". En esta normativa han destacado la importancia del artículo 59, que limita la extensión de las superficies comerciales; y la del 33, que introduce la figura de "zonas comercialmente saturadas".

Entre estas iniciativas, que supondrían una ampliación de las cuentas en más de 100 millones de euros, se encuentran dotar de mayor presupuesto a la Agència Valenciana de Turisme y al Invassat para tener más recursos en la lucha contra los apartamentos turísticos ilegales, así como una partida de dos millones de euros para que los ayuntamientos puedan "llevar a cabo proyectos de zonificación de barrios turísticos saturados".

En el ámbito económico, otra de las propuestas es la creación de un fondo de conciliación para las pymes y los autónomos, que busca "favorecer la flexibilidad y la conciliación, especialmente en los negocios de base familiar". Asimismo, proponen un mapeo de unidades económicas territoriales y un plan de internacionalización para empresas, entre otros.

En cuanto a la lucha contra el fraude y la corrupción, desde Podem han propuesto dotar de personal las fiscalías anticorrupción; incrementar el número de interventores para mejorar la colaboración en los procedimientos judiciales que investigan delitos económicos relacionados con la corrupción en el sector público de la Generalitat Valenciana, así como incrementar el personal del IVAT.

GRATUIDAD DE LES 'ESCOLETES' 0-3 Y MÁS BECAS PARA UNIVERSITARIOS

En materia educativa, Podem ha realizado cuatro propuestas principales, que se resumen en la gratuidad de les 'escoletes' en la etapa de 0 a 3 años, para hacer extensible la que ya se aplica en la etapa de 2 a 3. Esta ampliación supondría una partida de 48 millones de euros, y han apuntado que han visto "sintonía" con la Conselleria que dirige Vicent Marzà en esta cuestión.

Asimismo, han pedido ampliar la partida dedicada a becas universitarias y un plan para "dignificar" la función docente, que incluye, entre otras propuestas, reducir las horas lectivas del profesorado hasta situarlas en los niveles previos a los recortes o incluso rebajarlas. También, en el ámbito educativo se propone universalizar la oferta de cursos gratuitos de valenciano.

Una cantidad similar a la de Educación propone la formación para aumentar la partida de políticas agrarias, que actualmente supone un 1,765% del presupuesto de la Generalitat, mientras que buscan que aumente hasta el 2%, lo que suponen 47 millones de euros más para política agraria y de medio ambiente. Según han indicado, las principales propuestas en este ámbito van relacionadas a la gestión de residuos y el fomento de la agricultura ecológica y de proximidad.

COBERTURA DE SALUD BUCODENTAL Y MÁS PRESUPUESTO EN DEPENDENCIA

En el ámbito sanitario, Podem propone más recursos para mejorar la atención primaria y ampliar la cobertura pública en el ámbito de la salud bucodental, con prioridad hacia grupos como la infancia y los mayores.

Asimismo, han pedido aumentar el presupuesto en partidas como protección contra la violencia de género, de la dependencia y un plan para revertir al servicio público centros de menores y mayores.