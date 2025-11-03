Podem ve "perversa" la comparecencia de Mazón y pide elecciones: "Hay que poner en pie una alternativa de izquierdas"

Archivo - La coordinadora general de Podem País Valencià y portavoz de Podemos, María Teresa Pérez - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podem País Valencià, María Teresa Pérez, ha calificado de "perversa" la comparecencia del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para anunciar su dimisión "en diferido" y ha considerado que su renuncia "no es suficiente" y "debe acabar en prisión". Además, ha exigido la convocatoria de elecciones para las que "hay que poner en pie una alternativa de izquierdas que este a la altura".

"Acabamos de conocer que Mazón dimitirá en diferido, un año después de la dana y sobre todo, cuando tenga cerrado el acuerdo con Vox para una investidura de un nuevo presidente del PP. Pero todavía no se ha ido. Ha hecho una comparecencia perversa, a su estilo, con mentiras, victimismo y echando culpas a otros", ha aseverado la representante de Podemos en declaraciones remitidas a los medios tras la declaración esta mañana en el Palau de la Generalitat del dirigente 'popular'.

En esta línea, ha considerado que "Mazón se está blindando judicialmente". Y ha reprochado: "No supo estar y no ha sabido irse. Que Mazón dimita no es suficiente, él debe acabar en prisión y el Partido Popular fuera de las instituciones valencianas".

Por ello, ha considerado que "no es un día de satisfacción si sigue gobernando el PP aliado con la ultraderecha".

"CAMBIO DE CROMOS"

Además, ha reivindicado que "los valencianos tenemos que volver a expresarnos en las urnas". "No nos sirve --ha continuado-- un cambio de cromos en la Presidencia de la Generalitat si continúan las mismas políticas de privatización, especulación y degradación de los servicios públicos".

Por tanto, reclama "unas elecciones autonómicas para decidir el rumbo de nuestra Comunitat". "Tenemos que poner en pie una alternativa de izquierdas que este a la altura", ha finalizado.