Podemos presenta en València la 'Declaración del Agua' con 24 medidas que incluyen la unidad de cuenca y la solidaridad

Publicado 27/09/2018 17:08:17 CET

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales y responsables autonómicos de Podemos de Aragón, La Rioja, Murcia, Castilla- La Mancha y Comunitat Valenciana, presentan este viernes en València la llamada 'Declaración del Agua', un texto con 24 medidas que recoge los elementos "esenciales" para una política de aguas "sostenible, pública y participativa para la cohesión territorial" y que incluye la unidad de cuenca y solidaridad territorial, entre otras.

El acto, convocado por el Área de Mundo Rural, Sostenibilidad y Soberanía Alimentaria de Podemos, tiene lugar en el entorno de unas jornadas temáticas que se prolongarán hasta el sábado, cuando se celebrará un encuentro específicamente valenciano, según ha informado la formación morada en un comunicado.

La declaración incorpora hasta 24 medidas que son la base de esta nueva política. Según la formación, "Podemos mantiene un discurso único y coherente en todo el estado en torno al eje del agua y que resulta coherente con las demandas de las organizaciones articuladas en el Acuerdo Social del Agua".

El documento apuesta "decididamente" por recuperar los principios de "unidad de cuenca y de solidaridad y equilibrio territorial", además de hacer una "clara enmienda" a las políticas hídricas actuales.

"En un previsible entorno de escasez acentuada por el cambio climático, las presiones privatizadoras para hacer del agua una mercancía, en lugar de un bien común, y de los servicios de agua y saneamiento negocios privados, en lugar de servicios públicos de interés general, dibujan desde hace años un escenario muy preocupante que requiere un compromiso social y político claro", establece la declaración.

Desde Podemos consideran que se debe trabajar "desde todos los ámbitos territoriales en la construcción de soluciones y alternativas a las políticas erráticas que hasta la fecha se han desarrollado en torno al agua en nuestro país".

Según la coalición, el cambio climático "agrava los problemas de rentabilidad y viabilidad de muchas explotaciones agrarias y ganaderas, en especial las que representan al modelo social y familiar que defendemos, al mismo tiempo que incrementa los riesgos de abandono del sector, de despoblación y envejecimiento del medio rural".

En este contexto, las políticas del agua y su interrelación con la agricultura van a tener una "gran trascendencia para el futuro del entramado socioeconómico en el medio rural". El secretario general de Podem de la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, sostiene que se necesita "más que nunca una políticas hídricas que planteen soluciones frente al cambio climático".

"Debemos promover un modelo basado en una gestión más democrática, transparente, sostenible y justa de los recursos hídricos tanto en el ámbito agrícola como en lo relacionado con el suministro y saneamiento de agua potable, especialmente en el ámbito valenciano donde el cambio climático nos afectará de manera mucho más específica, donde el litoral es un activo fundamental para nuestro territorio y donde la agricultura define nuestra cultura y economía", ha argumentado.

A su juicio, no se puede tolerar "que las pequeñas y medianas explotaciones, especialmente de regadío tradicional, sean asfixiadas mientras se especula y se derivan recursos hídricos hacia otros intereses".

RECHAZAN "GUERRA" ENTRE TERRITORIOS

"En Podemos siempre hemos estado a favor de buscar soluciones que en lugar de generar confrontaciones entre regiones, en lugar de hacer una guerra con un tema tan importante y tan vital como es el agua, aporten soluciones de conjunto donde seamos capaces de entendernos", ha añadido el secretario general de la formación en Castilla La Mancha,, José García Molina, quien recalca que este acuerdo "apunta a temas esenciales para poner solución a los problemas del agua de todo el territorio español".

"No dice 'agua sí o agua no', sino cómo hacer una mejor gestión pública del agua; que el agua no se convierta en una mercancía, y no acabe siendo un negocio ni objeto de beneficio para unos pocos. Nosotros apostamos por políticas que aseguren el agua para todo el territorio español, que tengan en cuenta los cambios en los caudales de los ríos y que acaben reconociendo el derecho de las personas al agua, pero también el derecho de los ríos a ser ríos", ha insistido.

Según el secretario general de Podemos en la Región de Murcia, Óscar Urralburu, "lo que no podemos obviar es que el cambio climático va a alterar las normas que regían hasta ahora la distribución del agua y una de las primeras medidas a tomar es acabar con la piratería del agua".

"Terminar de forma contundente con los pozos y regadíos ilegales cuya expansión, gracias a que el PP lleva 25 años haciendo la vista gorda, pone en riesgo los derechos de usuarios y regantes legales y responsables", ha advertido.

Desde Aragón, el secretario general de Podemos, Nacho Escartín, ha subrayado que este es "una tierra que ha pagado desde hace demasiado tiempo una política de aguas obsoleta y caduca" y ha abogado por "trabajar por una nueva cultura del agua, que asegure el desarrollo sostenible del territorio y la agricultura, el agua pública y la modificación de impuestos injustos como el Impuesto de Contaminación de las Aguas, que está siendo investigado por indicios de corrupción".

El secretario general en la Rioja, Kiko Garrido Suso, ha indicado que a pesar de que este año se ha batido "récords de precipitaciones", "la tendencia que muestra los datos de la última década es a una disminución progresiva de las lluvias".

"La geografía de nuestra tierra está cambiando y por lo tanto debe cambiar el uso que hacemos de ella, así que es necesario revisar el modelo productivo de nuestros campos; hace falta un debate serio sobre el futuro de la agricultura en La Rioja y acabar con el mito de que las grandes infraestructuras hidrológicas van a solucionar el problema", ha dicho.