Un poemario en memoria del profesor valenciano Miguel Bonilla impulsa una editorial educativa

Presentación del poemario - CAIXABANK DUALIZA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo docente del CIPFP Ciutat de l'Aprenent ha presentado este jueves su proyecto 'Ampliación de competencias profesionales a través de un proyecto editorial', seleccionado como uno de los más innovadores de FP en el país por la Convocatoria de Ayudas Dualiza de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa.

La iniciativa busca formar al alumnado en todo el proceso editorial a través de la publicación de un poemario cuyo origen data de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrasó la zona sur de València. Entre las víctimas estaba Miguel Bonilla, profesor del CIPFP Ciutat de l'Aprenent, que en ese momento desarrollaba con sus alumnos un poemario ilustrado elaborado por su amigo, el poeta y también docente Xavier Iturbe, según ha informado CaixaBank dualiza en un comunicado.

Tras la muerte de Bonilla, el libro --en el que se incluyó un poema para la memoria del fallecido acompañado de una ilustración de su propio hijo-- fue presentado en la librería Moixeranga de Paiporta, en un acto al que asistió la familia del profesor. Más tarde, Iturbe escribió 50 nuevos poemas y el equipo del centro retomó el trabajo para llevar a imprenta esa nueva edición ampliada en memoria de su compañero, que tendrá una tirada de 200 ejemplares producidos íntegramente por el alumnado del centro, y se presentará en la Feria del Libro de València el próximo 4 de mayo.

Fue entonces cuando presentaron su iniciativa a la Convocatoria de Ayudas Dualiza, sustentada en todo un proceso de aprendizaje para cerca de 100 estudiantes de Artes Gráficas, tres ciclos formativos, varias empresas del sector y centros educativos de Valencia, Mallorca y Menorca, que actualmente trabajan de forma coordinada en torno a una propuesta que el próximo curso aspira a consolidarse como una editorial de centro.

OBJETIVOS DIVERSOS

El proyecto responde también a una necesidad detectada en el sector. Cuando los estudiantes de Artes Gráficas acceden al mercado laboral, dominan su especialidad --preimpresión, impresión o posimpresión-- pero desconocen el proceso en su conjunto. Las empresas del sector, especialmente tras los efectos de la barrancada, demandan perfiles capaces de desenvolverse en todas las fases de la cadena editorial.

La respuesta del centro ha sido integrar en un mismo proyecto a alumnos de los tres ciclos formativos, de manera que se fomenta la transferencia de conocimiento entre iguales. "El alumnado de cada especialidad traslada sus saberes al resto, bajo la coordinación del equipo docente", han indicado.

Este enfoque se complementa con un programa de visitas a empresas y sesiones formativas impartidas por profesionales del sector. Para diseñar ese currículum compartido, el centro trabajó conjuntamente con las empresas colaboradoras --La Imprenta Comunicación Gráficas Kalosini, Drac del Cabanyal y Librería Nöstlinger-- con el objetivo de ajustar la formación a las necesidades reales del tejido empresarial.

El modelo pedagógico se inspira en referentes como la Cranbrook Academy, la Bauhaus o la Escuela de Ulm: aprendizaje por proyectos reales, experimentación y contacto directo con la industria.

UNA EDITORIAL EN CONSTRUCCIÓN

La producción de un libro real ha abierto al equipo docente una perspectiva que no estaba prevista en el punto de partida. Gestionar ISBN, depósitos legales, tipos de encuadernación o acabados ha llevado al centro a plantearse la creación de una editorial propia, que prevé formalizar el próximo curso con el apoyo de la Associació d'Editors del País Valencià.

Las ventajas son tanto económicas --un ISBN adquirido como editorial tiene un coste sensiblemente inferior al individual-- como operativas, al permitir una producción más ágil y continuada. La agenda de proyectos ya está perfilada: con el IES La Marxadella se editará el making of de un proyecto audiovisual interdisciplinar; con el IES Biel Martí de Menorca, reediciones de clásicos de la literatura balear, valenciana y catalana para uso didáctico.

Asimismo, está previsto para este curso un programa de 'job shadowing' con un centro de Formación Profesional alemán. El proyecto cuenta con una ayuda de 10.000 euros de la Fundación CaixaBank Dualiza y la asociación FPEmpresa, y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4.4, 8.5 y 11.4, relacionados con la formación para el empleo, el trabajo digno y la preservación del patrimonio cultural.