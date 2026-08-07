Policía y Bomberos desplegarán drones y equipos de salvamento acuático en playas de València y l'Albufera en el eclipse

Reunión de coordinación para ultimar el dispositivo especial de seguridad, salvamento, socorrismo, emergencias, movilidad y limpieza previsto con motivo del eclipse solar total del próximo miércoles 12 de agosto - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València y los Bomberos desplegarán drones y equipos de salvamento acuático en las playas y l'Albufera durante el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

El Ayuntamiento de València ha celebrado este viernes una reunión de coordinación para ultimar el dispositivo especial de seguridad, salvamento, socorrismo, emergencias, movilidad y limpieza previsto con motivo del fenómeno astronómico.

El encuentro, presidido por la concejala y alcaldesa en funciones, Julia Climent, ha contado con la participación de las personas titulares de las concejalías y del personal técnico de los servicios municipales implicados. El operativo movilizará en torno a 200 efectivos y prestará especial atención a las zonas donde se prevé una mayor concentración de público.

Como principal novedad, la Policía Local y el Departamento de Bomberos desplegarán unidades de drones y equipos de salvamento acuático tanto en las playas de Pinedo y de La Malva-rosa como en el entorno de L'Albufera, con el fin de reforzar la vigilancia, anticipar posibles incidencias y mejorar la capacidad de respuesta. En el caso del lago, la embarcación ha sido facilitada por la Delegación de Devesa-Albufera.

Después de la reunión de coordinación municipal, Julia Climent ha reseñado "la importancia de evitar desplazamientos innecesarios" y ha anunciado que "está prevista la constitución del Cecopal en los días previos, probablemente a lo largo del martes y también, por supuesto, el mismo miércoles 12 de agosto, día del eclipse".

La concejala y alcaldesa en funciones ha puesto el caso de la noche de San Juan como ejemplo de la experiencia de los servicios municipales ante este tipo de aglomeraciones ocasionales en el litoral.

La planificación municipal integra a Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, los servicios de playas y socorrismo, EMT València, limpieza y recogida de residuos, asistencia sanitaria, puntos violeta y otros recursos de atención ciudadana. La coordinación de todos estos medios permitirá mantener un seguimiento conjunto antes, durante y después del fenómeno astronómico.

COMPROBAR VISIBILIDAD DESDE CASA ANTES DE DESPLAZARSE

El Ayuntamiento de València recomienda a la población que, antes de planificar cualquier traslado, compruebe si puede presenciar el eclipse desde las inmediaciones de su residencia habitual.

Para ello, se aconseja observar unos días antes, alrededor de las 20.30 horas, si desde la vivienda, la terraza o un punto próximo es posible ver el sol sobre el horizonte. En numerosos casos no será necesario desplazarse, una opción que contribuirá a evitar aglomeraciones y facilitará el funcionamiento de los servicios públicos.

Cuando la orientación del inmueble o la presencia de edificios, arbolado u otros obstáculos impidan la observación, la ciudadanía y quienes visiten la ciudad podrán acudir al Punto Oficial de Observación habilitado en las playas de La Malva-rosa y El Cabanyal. El recinto se extenderá a lo largo de aproximadamente 850 metros de litoral, entre la calle de la Séquia de la Cadena y la posta sanitaria número 3 del Cabanyal.

Este espacio contará con punto de información, baños, agua potable, papeleras, presencia de Policía Local y Bomberos, recursos de Cruz Roja y Protección Civil y un Punto Violeta de información y atención para prevenir las agresiones sexistas. El puesto de mando operativo, los servicios médicos y el Punto Violeta se situarán en la calle Séquia de la Cadena, junto a la escultura de los Delfines.

El servicio extraordinario de salvamento, socorrismo y asistencia sanitaria en La Malva- rosa y El Cabanyal se prolongará hasta las 23:00 horas y funcionará desde cuatro postas. Dispondrá, entre otros recursos, de ambulancias de soporte vital básico y avanzado, un vehículo todoterreno, motos acuáticas y un centro móvil de operaciones. También se mantendrán abiertos los baños de temporada y se instalarán 20 aseos químicos adicionales, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida.

TRANSPORTE PÚBLICO Y LIMPIEZA

EMT València intensificará progresivamente el servicio a partir de las 16:00 horas y prevé incorporar alrededor de una treintena de autobuses adicionales. Se reforzarán especialmente las líneas 18, 19, 31, 32, 92, 93, 95, 98 y 99, que conectan con las playas, así como la línea 25 hacia Pinedo, El Saler y El Perelló. La línea 24 dispondrá de seguimiento específico para atender la conexión con El Palmar.

Las últimas salidas desde la costa están previstas en torno a la medianoche. El Ayuntamiento aconseja planificar los trayectos con antelación, utilizar el transporte público y consultar antes de salir la aplicación, la web y los canales oficiales de EMT.

En L'Albufera, la Devesa y sus accesos se aplicarán las restricciones comunicadas por el consistorio para preservar la capacidad de actuación de los servicios de seguridad y emergencias.

CORTES DE TRÁFICO

En este sentido, la Conselleria de Emergencias e Interior ha remarcado que el día del eclipse se declarará desde las 00.00 horas el nivel 3 de preemergencia (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, lo que implica, entre otras medidas, tanto la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través en terreno forestal como el cierre de los parques naturales.

En el caso de l'Albufera, el cierre será en su zona forestal. Por ello, a partir de las 18:00 horas del 12 de agosto de 2026, la carretera CV-500 (carretera de El Saler) se cerrará al tráfico rodado.

El dispositivo de limpieza y recogida de residuos se desarrollará desde la tarde del día 12 hasta la mañana siguiente. El refuerzo incluye más personal, maquinaria, contenedores y papeleras en las playas del norte y del sur, los paseos marítimos y los embarcaderos, además de equipos itinerantes para vaciar recipientes, efectuar barridos manuales y retirar residuos.

Tras la concentración de público, los trabajos se intensificarán durante la madrugada para recuperar las zonas de arena y paseo con la mayor rapidez posible. Un eclipse total al atardecer El eclipse parcial comenzará en València a las 19:38 horas. La fase de totalidad se iniciará a las 20:32 y alcanzará su máximo entre las 20:32 y las 20:33 horas, cuando la luna cubrirá por completo el sol, el cielo se oscurecerá y podrá apreciarse la corona solar.

La totalidad finalizará a las 20:33 y el fenómeno concluirá aproximadamente a las 20:58 horas, prácticamente coincidiendo con la puesta de sol. El Ayuntamiento recuerda que el sol no debe observarse directamente durante las fases parciales. Es imprescindible utilizar gafas homologadas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015.

Las gafas de sol convencionales, radiografías, cristales ahumados, CD, DVD y otros métodos caseros no ofrecen una protección adecuada. Las cámaras, teléfonos móviles, prismáticos y telescopios también deben incorporar un filtro solar homologado colocado delante del objetivo. Se recomienda prestar especial atención a menores, personas mayores y quienes puedan tener dificultades para seguir estas indicaciones.

Los animales de compañía deben permanecer en un entorno tranquilo, sin alterar sus rutinas y alejados de espacios masificados; tampoco se les debe forzar a mirar hacia el sol.

La ubicación del Punto Oficial de Observación, la localización de sus principales servicios, las recomendaciones de seguridad, la información de movilidad y las preguntas frecuentes pueden consultarse en la web municipal: https://www.valencia.es/val/eclipsi- informacio.