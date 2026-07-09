La Policía busca a una bebé sustraída del Hospital de Gandia y sospecha del padre

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VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Policía Nacional buscan desde este jueves por la mañana a una bebé de pocos días que ha sido sustraída del Hospital Francesc de Borja de Gandia (Valencia) y sospechan que el padre de la recién nacida ha podido llevársela, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso ha tenido lugar esta mañana, sobre las 7.30 horas, cuando los padres del menor --ella de nacionalidad española y él argelina-- han ido a visitarle al centro hospitalario donde, según ha podido saber Europa Press, la niña, de pocos días, estaba ingresada tras haber dado positivo en cocaína.

En un momento determinado, la madre ha alertado de la desaparición de la bebé y los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) han comenzado la búsqueda tanto de ella como de su padre, quien tampoco estaba ya en el hospital.

Por ahora, según han confirmado las fuentes policiales, no se ha practicado ninguna detención y los agentes centran sus esfuerzos en tratar de localizar a la bebé lo antes posible.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, la Generalitat -en concreto la Dirección Territorial de Alicante, de donde son los padres-- tiene asumida desde este mismo jueves por desamparo la tutela de la recién nacida. La Dirección Territorial ya ha denunciado los hechos.