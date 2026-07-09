El policía denunciado por empujar a una profesora que se manifestaba en la huelga educativa declarará como investigado

Archivo - La presunta agresión del policía a la docente - TELEGRAM CCOO - Archivo

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El agente de policía denunciado por empujar por la espalda a una profesora que se manifestaba en la huelga educativa y que resultó lesionada al caer al suelo declarará como investigado en la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València, según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público.

Esta citación, adelantada por elDiario.es, se ha producido después de que la Fiscalía haya informado favorablemente de la admisión a trámite de la querella presentada por la perjudicada tras los hechos que tuvieron lugar el pasado 31 de mayo, cuando el agente antidisturbios empujó a la manifestante que se concentraba en las inmediaciones de la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria de la Comunitat Valenciana.

El ministerio público ha informado favorablemente la admisión de la querella de la perjudicada y considera que el agente podría haber cometido tres delitos --según la misma información--: lesiones con la agravante de prevalimiento de función pública, contra la integridad moral y contra los derechos individuales.

Tras el incidente, la docente presentó una querella y el juzgado abrió una causa y acordó la práctica de las primeras diligencias, como requerir el atestado policial sobre los hechos. Está pendiente de admisión otra querella de CCOO, según las fuentes consultadas.

En los videos difundidos el día de los hechos se veía a la profesora de espaldas y al policía propinarle un empujón que le hizo caer al suelo, donde fue auxiliada por otras personas. La docente, que está jubilada, sufrió lesiones.