La Policía desmantela en Paterna un almacén con miles de productos presuntamente falsificados

La Policía Local de Paterna desmantela un almacén con miles de productos presuntamente falsificados - AYUNTAMIENTO PATERNA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Paterna (Valencia), en coordinación con la Policía Nacional, ha desmantelado este miércoles un almacén en el que se acumulaban miles de productos presuntamente falsificados de reconocidas marcas, en una actuación que supone un "importante golpe" contra este tipo de actividad ilícita, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado.

En el marco de esta actuación, los agentes han intervenido una "importante cantidad" de artículos de reconocidas marcas presuntamente falsificados que, al parecer, iban a ser distribuidos posteriormente.

Tras la intervención, la Policía Local de Paterna ha mantenido la custodia del almacén y de la mercancía intervenida, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta para determinar el alcance de la actividad investigada y depurar las correspondientes responsabilidades.

El Jefe de la Policía Local de Paterna, Rafael Mestre, ha destacado que la actuación es "fruto del trabajo de investigación, seguimiento y coordinación desarrollado por los agentes de la Policía Local y Nacional y la colaboración ciudadana. Nuestro objetivo es combatir cualquier actividad ilegal que perjudique a los consumidores, al comercio legal y a los titulares de las marcas, actuando siempre con la máxima profesionalidad y rigor".

Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha puesto en valor "la excelente labor realizada por la Policía Local de Paterna, que una vez más demuestra su capacidad para actuar con eficacia frente a actividades delictivas que afectan a la economía, al comercio y a la seguridad".

Campos ha añadido que seguirán dotando a la Policía Local "de los recursos necesarios para que continúe desempeñando una labor fundamental en la protección de la ciudadanía y en la lucha contra cualquier actividad ilícita que pueda desarrollarse en nuestro municipio".

La investigación permanece abierta y continúa a cargo de la Policía Nacional, mientras la mercancía intervenida ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente para el completo esclarecimiento de los hechos.