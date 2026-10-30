La Policía detiene a tres hombres cuando intentaban desocupar una vivienda en Benimaclet

Archivo - Agente de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres cuando presuntamente intentaban desocupar una vivienda en un edificio del barrio valenciano de Benimaclet, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. En el operativo ha sido arrestada una cuarta persona, la inquilina, por fracturar un cristal y arremeter contra los 'desokupas'.

El incidente tuvo lugar sobre las 15.10 horas de este jueves a la altura del número 25 de la calle Vicente Zaragozá del barrio valenciano de Benimaclet.

La Policía se trasladó hasta el lugar de los hechos cuando tres hombres intentaban que otro, que no pagaba el alquiler de la casa, la abandonase.

Este inquilino, que llegó a romper un cristal de la casa, acusaba a los 'desokupas' de haber entrado varias veces en la vivienda y de haberle sustraído objetos y roto el teléfono móvil.

La Policía detuvo a los tres 'desokupas' por allanamiento de morada, robo con fuerza en las cosas y coacciones y, al inquilino, por un delito de amenazas, han señalado las mismas fuentes.