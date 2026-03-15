Un policía fuera de servicio detiene a tres personas cuando estaba cometiendo un hurto a un anciano en Elche

Archivo - Foto de recurso de un coche patrulla de Policía Nacional. - - EUROPA PRESS/ ARCHIVO

ALICANTE, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional, que estaba fuera de servicio, ha impedido el robo a un anciano de 77 años por el método del 'hurto cariñoso' reteniendo a los tres presuntos ladrones, dos varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 34 y 41 años de edad, hasta la llegada de una dotación uniformada en Elche, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

La víctima salió de su domicilio y fue abordado por un vehículo que estacionó a su altura en el que viajaban dos hombres y una mujer. Uno de ellos le preguntó por un restaurante barato "a modo de distracción". Seguidamente, uno de los hombres le preguntó por una cadena de oro que llevaba en el cuello, interesándose para comprar un regalo a un familiar, al tiempo que le mostraba una cartera con bastante dinero en efectivo en su interior.

Mientras, el hombre descendió del vehículo y se aproximaba a la víctima, quien empezó a notar cómo le tocaban el cuello. En ese momento, el anciano vio que se acercaba un vecino, que sabía que era policía nacional, por lo que le hizo señas para que se acercara.

El agente, que estaba libre de servicio, se aproximó al lugar en el que estaba su vecino y se identificó como policía, pudiendo ver cómo uno de los individuos llevaba en su mano una cadena de oro, la cual la víctima reconoció como suya y que está valorada en cerca de mil euros.

El agente solicitó el apoyo de las dotaciones de servicio mientras retenía a estas tres personas en el vehículo, que fueron detenidas finalmente como presuntos responsables de un delito de hurto.

Los tres arrestados, todos ellos con antecedentes, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Elche, tras la práctica de las diligencias policiales.