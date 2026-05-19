La Policía de la Generalitat interviene 39 obras falsificadas de Saura, Miró y Basquiat

Imagen de las obras falsificadas intervenidas - GVA

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana ha culminado una investigación con la intervención de 39 obras falsificadas, todas ellas firmadas y atribuidas a la autoría de los reconocidos artistas internacionales Antonio Saura, Joan Miró y Jean-Michel Basquiat, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha señalado que la obras han sido analizadas físicamente por personas expertas de la Fundación Antonio Saura, la Fundación Joan Miró y por un especialista en la obra de Basquiat, que han emitido los correspondientes informes técnicos constatando que todas las obras examinadas son falsificaciones.

Valderrama ha asegurado que esta intervención policial "pone una vez más de manifiesto el trabajo constante del Grupo de Patrimonio Histórico en la protección de los derechos de los creadores y en la preservación de nuestra cultura", durante la visita a las instalaciones de la Policía de la Generalitat en Feria Valencia, donde están custodiadas las obras intervenidas.

Acompañado del director general de Seguridad Pública, Erich Vanacloig, y de la comisaria jefa de la Policía de la Generalitat, Marisol Conde, el conseller ha visionado las obras falsas, de las que 14 habían sido atribuidas al pintor aragonés Antonio Saura; 24 al catalán Joan Miró y una última obra al artista estadounidense Jean-Michel Basquiat.

El conseller ha detallado que las actuaciones policiales se iniciaron a finales del pasado enero y que también han llevado a la detención de una persona por la comercialización de las obras y como presunta autora de delitos contra la propiedad intelectual y estafa.

Las actuaciones se iniciaron tras conocer los investigadores policiales que el actual propietario de las obras, residente en València y adquiriente de la totalidad de las piezas, estaba tratando de obtener certificados de autenticidad para parte de la colección.

Una vez identificado y citado en dependencias policiales para prestar declaración, el propietario manifestó, entre otros extremos, que todas las obras habían sido adquiridas en distintas ocasiones a una única persona en un puesto ubicado en el Rastro de València, así como que todas ellas se encontraban firmadas en ese momento como 'Saura', 'Miró' y 'Basquiat'.

El titular de Emergencias e Interior ha explicado que, según los expertos, "las obras reproducen el estilo pictórico característico de los citados autores, constituyendo un "pastiche" elaborado a partir de elementos imitados de otras creaciones originales, y presentan firmas imitadas con la finalidad de datarlas de una falsa apariencia de autenticidad y reforzar el engaño".

Además, ha remarcado "el alto nivel de especialización de la Policía de la Generalitat y su compromiso con la protección del patrimonio y la preservación de los derechos de propiedad intelectual".

Asimismo, ha asegurado que la Conselleria de Emergencias e Interior "seguirá trabajando para que la Policía de la Generalitat cuente con los medios necesarios para perseguir este tipo de delincuencia, proteger el patrimonio cultural y garantizar que quienes pretendan lucrarse con el engaño y la falsificación se enfrenten a la justicia".