La Policía intercepta ocho kalasnikov tras una persecución y detiene a cuatro personas en Alicante y Sant Vicent

Agente de la Policía Nacional junto a las armas intervenidas en el operativo - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Sant Vicent del Raspeig a cuatro hombres de entre 21 y 43 años y, tras una persecución "delicada y accidentada" que se desarrolló por la provincia alicantina y que acabó en la de Murcia, ha interceptado un coche donde se transportaban ocho fusiles automáticos de asalto del modelo kalasnikov AK-47, considerados armas de guerra.

Están acusados de los delitos de depósito de armas de guerra, pertenencia a grupo criminal, contra la seguridad del tráfico, atentado a agente de la autoridad y daños, según ha detallado el cuerpo de seguridad en un comunicado.

Agentes del Grupo de Crimen Organizado de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante observaron mientras circulaban por la autovía que conecta Alicante y Elche, a la altura de la ciudad ilicitana, a un automóvil que se desplazaba "vertiginosamente" y "realizando maniobras de conducción muy peligrosas".

Por tal motivo, los policías trataron inicialmente de interceptar el vehículo de modo discreto, aunque, en el momento en el que el conductor advirtió la presencia policial, "aumentó aún más su agresividad en la conducción" e inició la huida.

"VIOLENTA REACCIÓN DEL CONDUCTOR"

Según la Policía Nacional, "ante la violenta reacción del conductor del vehículo sospechoso, se inició una trepidante persecución que se extendió a lo largo de distintas carreteras de la provincia de Alicante" y se intensificó la presencia policial en los tramos por los que el vehículo se desplazaba, tratando de preservar en todo momento la seguridad del resto de usuarios de la vía.

En dicha huida, el coche sospechoso llegó a embestir violentamente alguno de los vehículos policiales con la intención de eludir la acción del cuerpo de seguridad, "poniendo en grave peligro la vida de los agentes dada la virulencia de las embestidas y la alta velocidad a la que circulaban", incluso superior a 150 kilómetros por hora.

Como consecuencia de dichas embestidas, logró sacar de la carretera a uno de los vehículos policiales, que sufrió "considerables daños materiales que imposibilitaron que continuara con la persecución", según ha explicado la Policía Nacional.

Finalmente, los agentes del Grupo de Crimen Organizado de Alicante consiguieron dar caza al vehículo cuando ya se encontraba en la provincia de Murcia, tras ser embestidos nuevamente por el conductor, quien perdió posteriormente el control del automóvil, se salió de la calzada e impactó contra una zona de cultivos. Tras ello, huyó a pie y abandonó el vehículo siniestrado en el lugar. En ese momento, los policías no lo pudieron alcanzar.

ARMAS Y DETENCIONES

En el interior del automóvil, se localizaron ocho fusiles automáticos del modelo kalasnikov AK-47, con sus correspondientes cargadores. Se trataba de armamento considerado como armas de guerra, según la Policía Nacional.

Las posteriores gestiones de investigación permitieron identificar, localizar y detener a cuatro personas en Alicante y Sant Vicent del Raspeig como presuntas responsables de los hechos. Los arrestados contaban con antecedentes policiales por delitos de carácter grave, circunstancia que refuerza la relevancia de la rápida actuación policial desarrollada, ha resaltado el cuerpo de seguridad.

Los cuatro arrestados en el marco de esta operación, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Alicante.

Según la Policía, "la incautación de este tipo de armamento reviste una especial trascendencia para la seguridad ciudadana, al tratarse de armas habitualmente vinculadas a actividades propias del crimen organizado y a la comisión de delitos de extrema gravedad, como homicidios o tráfico de drogas en el seno de las organizaciones criminales".

En este sentido, ha señalado que "la retirada de estas armas del mercado ilícito supone un importante golpe contra el crimen organizado y evita su posible utilización en hechos violentos de gran impacto social".