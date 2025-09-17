La Policía Local de Alicante retira acampadas ilegales en Juan Pablo II, La Torreta y Rabasa tras quejas vecinales

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha puesto en marcha un dispositivo especial para la retirada de acampadas ilegales localizadas en distintos espacios de la ciudad, principalmente en el barrio de Juan Pablo II, La Torreta y Rabasa, ante la proliferación de quejas vecinales y de instituciones docentes.

La actuación se mantiene abierta y se completará en los próximos días de forma coordinada con los Servicios Sociales y Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento en un comunicado.

Los agentes de la Policía Local activaron este dispositivo la pasada semana con el aviso a las personas que ocupan estos asentamientos ilegales para que desalojaran estos espacios públicos y retiraran los enseres que había allí depositados.

Tras esta comunicación, han empezado este martes a retirar tiendas de campaña y demás enseres abandonados, no sin antes pedir a sus inquilinos la retirada voluntaria. Los objetos abandonados son recogidos finalmente por los servicios de limpieza para restablecer la normalidad en estos espacios públicos.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha señalado que "este dispositivo especial se ha activado, al igual que en otras ocasiones anteriores, "ante la proliferación de quejas vecinales y de instituciones educativas situadas en las proximidades de estas zonas con asentamientos ilegales".

Y ha indicado que "se está desarrollando con la máxima atención y respeto a las personas allí ubicadas, realizando las advertencias previas y solicitando la retirada de las tiendas y enseres, para actuar en la restitución del estado habitual de estas zonas una vez recogidas" por sus propietarios y "procediendo a la limpieza de los restos abandonados".

Las primeras actuaciones se han iniciado en el entorno del barrio de Juan Pablo II, "al ser uno de los espacios en los que se han registrado más quejas", aunque seguirán otros espacios localizados, principalmente en los barrios de La Torreta (PAU 2) y Rabasa.

Los agentes actúan en todos los casos siguiendo el mismo procedimiento de aviso previo y seguimiento de la situación hasta conseguir el abandono voluntario del asentamiento junto a la retirada de las tiendas y enseres personales, con la colaboración de los Servicios Sociales en la atención a las personas y la actuación en último término de los servicios de limpieza para la retirada de los enseres y restos abandonados.

JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Al mismo tiempo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, han copresidido este miércoles la Junta Local de Seguridad reunida en el Ayuntamiento, en la que se han analizado las denuncias por asentamientos ilegales y problemas por acampadas en zona urbana en los entornos de los barrios Juan Pablo II (PAU 1), La Torreta (PAU 2) y Rabasa, "que están dando lugar al dispositivo especial diseñado para abordar esta situación".

Además, se ha reforzado la coordinación de las diferentes unidades de seguridad para el control de la venta ambulante, ruido y escombros, para ejercer un control más efectivo. También se ha valorado en la reunión la posibilidad de desarrollar acciones concretas de vigilancia sin uniforme junto a la Policía Nacional y Autonómica para "actuar con mayor eficacia en la venta ilegal de alcohol a menores y en otros supuestos".