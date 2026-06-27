La Policía Local de Burriana frustra la ocupación de un inmueble gracias a la colaboración vecinal

Actuación policial - AYUNTAMIENTO BURRIANA

CASTELLÓ, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Burriana (Castellón) ha intervenido en una céntrica calle del municipio ante el aviso de los vecinos, quienes advirtieron la presencia de personas extrañas en un inmueble que ya se encontraba bajo estrecha vigilancia policial.

La rápida movilización de las patrullas frustró el intento de los posibles ocupantes, quienes se marcharon del lugar ante la inminente llegada de los efectivos policiales, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

En la actualidad, la jefatura monitoriza de forma permanente un total de 72 inmuebles en la ciudad, de los cuales 36 se encuentran habitados ilegítimamente y siete se hallan en riesgo de serlo. Como resultado de la presión y la labor policial por distintas vías, un total de 29 viviendas que sufrieron una ocupación ilegal en el pasado ya han sido recuperadas por sus legítimos titulares.

Paralelamente, el Ayuntamiento ofrece un servicio de asesoramiento preventivo a través de la Unidad de Atención Ciudadana contra la ocupación, orientando a los propietarios con estrategias efectivas para proteger sus inmuebles y evitar conductas delictivas.

A este cometido específico están dedicados un inspector, dos oficiales y nueve agentes a través de la unidad de proximidad (Prevenpol), que mantiene un contacto estrecho con el vecindario. Para ello, el servicio cuenta con el apoyo transversal de la unidad de vigilancia aérea con drones, la unidad canina y las radiopatrullas del Grupo de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Entre los aspectos clave que los agentes fiscalizan de forma exhaustiva se encuentran la presencia de menores y su correcta escolarización, la posible defraudación de corriente eléctrica, agua u otros suministros, y la existencia de denuncias por parte de los titulares.

El objetivo prioritario de este despliegue es atajar de raíz los problemas de convivencia que alteren la calidad de vida de los residentes, cooperando además con Disciplina Urbanística ante fincas deterioradas y apoyándose en las herramientas de la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO) de la FVMP.

Al respecto, el alcalde de Burriana y responsable del área de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que "el impulso general de este servicio público es una prioridad absoluta desde que asumimos la coordinación directa de la Policía Local con el objetivo de dotar a la jefatura de todas las herramientas posibles para combatir este fenómeno".

En este sentido, Monferrer ha subrayado que "la prevención, la rápida respuesta de las unidades y la colaboración vecinal son claves para frenar cualquier conducta delictiva que pueda tensionar la convivencia, garantizando la seguridad jurídica de los propietarios y devolviendo la tranquilidad a nuestros barrios".