La Policía Local de Burriana recupera una mesa de picnic municipal gracias a la colaboración ciudadana

Cámaras de seguridad - AYUNTAMIENTO BURRIANA

CASTELLÓ, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Burriana (Castellón) han abierto diligencias por la sustracción de una mesa de picnic municipal de las que el consistorio tiene distribuidas por las zonas de la ciudad, propiciando su rápida recuperación.

Los hechos tuvieron lugar días atrás, cuando las trabajadoras de una empresa de la capital de la Plana Baixa se disponían a disfrutar de su periodo de descanso y se dirigieron, como de costumbre, a una zona ajardinada del Camí de les Monges, donde solían almorzar haciendo uso de este equipamiento público.

Ante la sorpresa por la desaparición de la mesa, y a través de la empresa en la que prestan su servicio, las empleadas comunicaron la situación a la Policía Local. Tras una "exhaustiva investigación" y la revisión del sistema de videovigilancia del tráfico de la ciudad, los agentes pudieron descubrir al vehículo con la mesa cargada y su destino, siendo localizada en una propiedad privada próxima, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Ante estos hechos, los presuntos responsables fueron instados a devolver dicho elemento al lugar que le corresponde, una restitución que a día de hoy ya se ha hecho efectiva.

En cualquier caso, los agentes han dado traslado de sus diligencias al Juzgado de guardia a través del Puesto de la Guardia Civil de Burriana, cuerpo competente en la investigación de delitos, si bien este caso, a raíz de las primeras actuaciones de la Policía Local, ha quedado resuelto.

Una vez más, la colaboración ciudadana ha resultado determinante para perseguir un hecho delictivo e insolidario, toda vez que se trataba de un bien destinado al disfrute de toda la comunidad vecinal.

"Queremos agradecer profundamente la colaboración de las trabajadoras y de la empresa, cuya rápida comunicación ha sido determinante para que la Policía Local pudiera actuar con la máxima eficacia", ha valorado el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, quien ha añadido que "el mobiliario urbano es un patrimonio de todos los vecinos de Burriana, financiado con el esfuerzo de la ciudadanía, y no podemos tolerar actos insolidarios que priven a los vecinos de sus espacios de descanso y convivencia".