La Policía Local de Calp (Alicante) rescata a un bañista tras caer al mar desde el Penyal d'Ifac

ALICANTE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Calp (Alicante) han rescatado a un hombre de 55 años tras caer al mar cuando intentaba descender a una cala desde una zona rocosa del Penyal d'Ifac.

EL hecho ocurrió este miércoles a mediodía, cuando el 112 alertó de la situación a la nueva Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima de la Policía Local de Calp (UVIM), que se dirigió a las inmediaciones del Penyal y logró localizar al herido, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Así, una vez fondeada la embarcación, uno de los agentes se lanzó al agua para socorrerlo, mientras el otro permaneció a bordo dirigiendo la maniobra. El afectado, que recibió golpes en la espalda, el pecho y la cabeza, manifestó haber sufrido una caída de aproximadamente cinco metros de altura al intentar descender a una cala.

En la evacuación del herido intervinieron, además de diversos agentes de la Policía Local de Calp, bomberos, servicios sanitarios, un socorrista de la empresa Eulen y un aficionado al 'paddle surf' que se encontraba en la zona.