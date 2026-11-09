La Policía Local interpone en 250 días más de 3.000 denuncias en València por el uso indebido de VMP en las calles

Archivo - Imagen de archivo de la unidad de Policía Local en patinete eléctrico para vigilar los carriles bici. - JOSÉ JORDÁN - Archivo

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha interpuesto en 250 días más de 3.000 denuncias por uso indebido en la ciudad de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), los patinetes eléctricos. En el periodo de estudio se han registrado 3.091 infracciones, lo que equivale a una media de 12,4 diarias, según ha informado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas de la Policía Local y la unidad en patinete del cuerpo, con su trabajo preventivo e inspector, han reducido un 16,7 por ciento los accidentes con implicación de los patinetes eléctricos.

En relación con esta actuación, el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha destacado que "se ha podido constatar que el trabajo preventivo de este grupo de policías tiene una incidencia positiva en la reducción de la siniestralidad de los VMP. Entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026, la siniestralidad se ha reducido un 16,7 %, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado".

Las infracciones más frecuentes sancionadas son debido al incumplimiento de las condiciones administrativas y requisitos técnicos que establece la Dirección General de Tráfico (DGT) para los VMP. En concreto, 755 han sido por no inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos, 281 por circular sin seguro de responsabilidad civil, 275 por incumplir las características o condiciones técnicas reglamentarias y 38 por carecer de etiqueta identificativa o de los certificados exigibles.

En conjunto, este grupo han sido 1.349 infracciones denunciadas (el 43,6% sobre el total) "que acreditan un control sistemático de los requisitos de homologación y aseguramiento de estos vehículos", ha señalado Carbonell.

Por otro lado, las sanciones como consecuencia de conductas de mayor riesgo en el periodo analizado alcanzan las 407 infracciones (13,2%) por conducir con presencia de drogas o alcohol, o por negarse a las pruebas de detección, de las que 301 corresponden a drogas y 98 a tasas de alcohol superiores a las reglamentarias.

En cuanto a la circulación sin casco, las infracciones han sido 309 (10,0%) y las conductas de distracción, 361 (11,7%), de las que 323 son por el uso de cascos o auriculares y 38 por el uso del teléfono móvil o sistemas similares. También constan 40 infracciones por exceso de velocidad captadas por cinemómetro (1,3%), lo que "acredita la aplicación efectiva de este medio técnico al control de velocidad de los vehículos de movilidad personal".

Un total de 2.071 infracciones (67,0%) se consignan bajo conceptos que mencionan expresamente el VMP, por sí solo o junto con la bicicleta -ambos vehículos comparten numerosos preceptos-, mientras que el resto corresponde a conceptos de redacción genérica aplicados a esta clase de vehículos. Aparecen entre las sanciones también 117 infracciones por circular sin documentación y 107 por omisión de la luz roja del semáforo (3,5 %).

NINGUNA VÍCTIMA MORTAL

Entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026, la siniestralidad de los VMP se ha reducido un -16,7%, en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. En concreto, en los primeros diez meses de este año se produjeron 810 accidentes con patinetes eléctricos implicados frente a los 972 de 2025. Además, no se ha registrado ninguna víctima mortal en siniestro con VMP implicado, frente a las tres del mismo periodo de 2025.

La siniestralidad con VMP implicados supone, en el periodo analizado, el 10,7% sobre el total de accidentes registrados en 2026, mientras que en 2025 suponían el 13,3%.

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha señalado que la reducción de los accidentes en los que están implicados patinetes, peatones y bicicletas "es positiva y pone en evidencia la necesidad de seguir incidiendo en la adopción de medidas preventivas en materia de seguridad vial que protejan a quienes son los actores más débiles dentro de la movilidad, como son los peatones, ciclistas y conductores de VMP".

En este sentido, ha recordado que la Policía Local de Valencia tiene en marcha el Plan Vector con el objetivo estratégico de reducir a la mitad las personas fallecidas y heridas graves antes de 2030, con hitos intermedios del 20% en 2026, el 30% en 2027 y el 40% en 2028.