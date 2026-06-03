La Policía Local pide a la Delegación del Gobierno la "intervención que proceda" en la acampada antes del Corpus

Acampada de docentes en la Plaza de la Virgen de València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local remitió este pasado martes una carta a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana en la que reclama la "intervención" de la Policía Nacional, así como "la adopción de las medidas oportunas y la intervención que proceda con la mayor celeridad posible", dentro del marco de la acampada en la plaza de la Virgen de València de docentes de la enseñanza pública en huelga.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Policía Local detalla el calendario de actos con motivo de la celebración del Corpus y apunta que "el pasado día 1 de junio, un grupo de personas se concentró de manera imprevista en la Plaza de la Virgen de Valencia, procediendo posteriormente a instalar una acampada en dicho emplazamiento".

La Policía Local asevera que, "según las informaciones recabadas, los integrantes de este grupo habrían participado en las distintas movilizaciones relacionadas con el ámbito educativo que vienen celebrándose en el municipio".

Para el "correcto" desarrollo de los actos de montaje y celebración de la 'festa grossa', resulta "imprescindible iniciar, sin demora, el montaje de las infraestructuras y elementos necesarios desde el día 2 de junio, dado que la falta de instalación en los plazos previstos imposibilitaría la celebración de la programación autorizada".

Igualmente, se indica que, a partir del día 5 de junio y durante diversas franjas horarias, "permanecerán expuestas en la Plaza de la Virgen las tradicionales Rocas del Corpus, piezas históricas de carácter único y de extraordinario valor patrimonial, artístico e histórico, cuya adecuada protección y conservación resulta prioritaria".

Por otra parte, la misiva hace hincapié en que "las actividades de pernocta y acampada en espacios públicos no habilitados se encuentran prohibidas por el artículo 32 de la Ordenanza Municipal de Parques y Jardines".

Por todo ello, se solicita "la adopción de las medidas oportunas y la intervención que proceda con la mayor celeridad posible, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, la protección del patrimonio cultural expuesto y el normal desarrollo de los actos programados con motivo de la festividad del Corpus Christi".

"CUANDO SE PRODUZCAN ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO"

Por su parte, Subdelegación del Gobierno ha contestado al escrito este miércoles con otra misiva en la que señala que las ordenanzas del Ayuntamiento de València establecen que "la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público municipal) y que la pernocta y la acampada en espacios públicos no habilitados están prohibidas (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines)".

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, argumenta que "en el campo de la actuación por parte de la Delegación de Gobierno, y en concreto, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en su artículo 23, apartado 1, es clara: se procederá a disolver las reuniones cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, según lo establecido en el artículo quinto de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión".

Y "ante la posibilidad del levantamiento del campamento en la vía pública, la Policía Nacional actuará como siempre, en coordinación con la Policía local, garantizando la seguridad de los servicios de recogida y limpieza que retiren las estructuras, como se ha hecho anteriormente en numerosas ocasiones".

Dicho esto, advierte que "el desalojo forzoso de acampadas conlleva un alto riesgo de altercados graves y enfrentamientos físicos, por lo que acometer medidas como esta deben ponderarse y evaluarse por la parte técnica de los cuerpos policiales antes de ordenar emprenderlas".