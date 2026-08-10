La Policía Local precinta más de 7.500 botellas de alcohol en dos comercios de Elche que supuestamente vendían a menores

Imagen de las bebidas precintadas - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elche (Alicante) ha llevado a cabo el precinto cautelar de más de 7.500 botellas de bebidas alcohólicas de distintas marcas y graduación en dos comercios del municipio, tras presuntamente detectar su venta a menores de 18 años, una conducta expresamente prohibida por la normativa autonómica en materia de salud pública, que obliga a comprobar la mayoría de edad del comprador y, cuando existan dudas, hacerlo mediante la correspondiente documentación acreditativa.

Esta actuación se ha llevado a cabo con motivo de las fiestas patronales, en la campaña de inspección en establecimientos, enmarcada dentro de los dispositivos preventivos de protección al menor y dirigida a evitar la venta o el suministro de bebidas alcohólicas a menores de edad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Así, ante los hechos constatados, y de conformidad con las medidas previstas en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, se ha procedido al precinto cautelar de estas bebidas y se han elevado las correspondientes denuncias al órgano sancionador.

Además, desde la Policía Local han remarcado que la venta o suministro de bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años constituye una infracción grave sancionada con multas que oscilan, en función de las particulares circunstancias del caso, entre 15.000 y 60.000 euros.