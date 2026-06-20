La Policía Local realizará controles para verificar la inscripción de los vehículos de movilidad personal

Campaña de vigilencia - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Seguridad Vial de la Policía Local llevará a cabo, entre los días 22 y 28 de junio, una campaña específica de vigilancia y control destinada a verificar que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) que circulan por la ciudad se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Vehículos de Movilidad Personal, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

"Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de la seguridad vial y de ordenación de la micromovilidad urbana, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para este tipo de vehículos y reforzar la protección del conjunto de usuarios de la vía pública", según ha indicado el concejal de Polícia Local, Jesús Carbonell, quien ha detallado que "durante esta campaña, los agentes realizarán controles específicos en distintos puntos de la ciudad para comprobar la correcta inscripción de los vehículos y la correspondiente identificación registral exigida por la normativa vigente".

El concejal ha recordado que la inscripción en el Registro de Vehículos de Movilidad Personal "constituye un requisito imprescindible para la identificación del vehículo y de su titular, así como un paso previo necesario para la contratación del seguro obligatorio exigido para estos vehículos", y ha informado de que, "transcurridos ya más de cinco meses desde la entrada en vigor de la obligación de inscripción, la campaña tendrá carácter ejecutivo, por lo que los vehículos que circulen incumpliendo esta obligación serán denunciados por los agentes".

"La correcta identificación de los Vehículos de Movilidad Personal resulta fundamental para mejorar la seguridad vial, facilitar la actuación policial, proteger los derechos de las víctimas en caso de siniestro y favorecer una convivencia segura entre peatones, ciclistas, usuarios de VMP y conductores", ha asegurado el edil.

De esta manera, "la Policía Local continuará con sus actuaciones de vigilancia e inspección dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a la micromovilidad, para reforzar, especialmente, aquellas medidas orientadas a incrementar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía pública", ha aclarado Carbonell, quien ha concluido que, "con esta campaña, la Policía Local reafirma su compromiso con una movilidad más segura, responsable y respetuosa con las normas de circulación, contribuyendo a consolidar un modelo de ciudad donde la innovación en la movilidad vaya acompañada de mayores garantías para todos los usuarios del espacio público".