La Policía localiza a los propietarios de la urna olvidada en la taquilla de un supermercado en Benidorm

Urna funeraria - POLICÍA LOCAL BENIDORM

ALICANTE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Benidorm (Alicante) ha localizado a los propietarios de la urna funeraria extraviada en la taquilla de un supermercado en el municipio alicantino, según han confirmado fuentes de este cuerpo de seguridad.

Este lunes, la Policía realizaba a través de las redes sociales un llamamiento para pedir ayuda ciudadana y localizar a los dueños de la urna.

El cuerpo municipal de seguridad informó del hallazgo de este objeto y explicó que "alguien ha dejado olvidada una urna con cenizas en una taquilla de un supermercado".

"Si crees que puede ser tuya o conoces a quien pueda estar buscándola, contacta con la Policía Local de Benidorm. Sabemos que no es un objeto cualquiera", solicitó la Policía.

"Detrás de esta urna hay una historia y una familia que probablemente esté pasando un mal rato. Comparte esta publicación para ayudar a que vuelva con los suyos", agregó.