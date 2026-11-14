La Policía Nacional desarticula un punto de venta de cocaína y detiene a un varón en Elche

Dinero intervenido - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Elche a un varón, de 32 años de edad, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas. La investigación se inició tras recibir información sobre un hombre que presuntamente se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes desde su domicilio.

A partir de los datos recabados y de las gestiones practicadas, los agentes lograron identificar al investigado e iniciaron una serie de vigilancias para comprobar la actividad delictiva, según ha informado Jefatura Superior en un comunicado.

Durante las mismas, los investigadores observaron cómo el varón mantenía numerosos contactos con terceras personas a bordo de su vehículo, con las que presuntamente realizaba intercambios de sustancias estupefacientes por dinero. Asimismo comprobaron que, en numerosas ocasiones, regresaba brevemente a su domicilio entre un contacto y otro.

Una vez reunidos indicios suficientes sobre la presunta actividad ilícita que se desarrollaba desde la vivienda, los agentes solicitaron a la Autoridad Judicial el correspondiente mandamiento de entrada y registro.

95 GRAMOS DE COCAÍNA Y UNOS 9.155 EUROS EN EFECTIVO

En el registro llevado a cabo, se intervinieron cerca de 95 gramos de cocaína, unos 9.155 euros en efectivo, una balanza de precisión, una libreta con anotaciones y el vehículo presuntamente utilizado para la distribución de la droga.

La detención del investigado tuvo lugar cuando fue interceptado saliendo de la vivienda. En ese momento portaba un bolso de mano donde los agentes hallaron un envoltorio que contenía cinco gramos de cocaína, además de otros ocho envoltorios de la misma sustancia que ocultaba en su ropa interior.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Elche.