La Policía Nacional desmantela una plantación de 1.550 plantas de marihuana y detiene a tres personas en Massanassa

La Policía Nacional desmantela una plantación de 1.550 plantas de marihuana y detiene a tres personas. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una plantación de marihuana situada en el interior de una nave industrial de Massanassa (Valencia) y han detenido a tres hombres, de entre 20 y 62 años. En total, se han intervenido 1.550 plantas y material necesario para su crecimiento.

La investigación se inició tras localizar una nave en un polígono industrial de Massanassa, que al parecer estaba siendo usada por una organización criminal para ubicar una plantación de marihuana. Los agentes comprobaron que, a pesar de que en la misma no se desarrollaba ninguna actividad comercial, varias personas accedían con cierta frecuencia, ha informado el departamento policial en un comunicado.

Finalmente, a finales de noviembre, los investigadores, previa autorización judicial, registraron la nave donde localizaron una plantación de marihuana con más de 1.500 plantas y comprobaron que existía un enganche ilegal a la red eléctrica.

También intervinieron gran cantidad de focos, ventiladores, aparatos de aire acondicionado, filtros de carbono y depósitos de agua de grandes dimensiones, material empleado para el cultivo de esta sustancia estupefaciente.

Los policías detuvieron a dos hombres que se encontraban en el interior de la nave como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. Los arrestados habían llegado a España en septiembre y octubre con el único fin de hacerse cargo de la plantación.

Días después fue detenido un tercer varón implicado en los hechos, a los que se le imputan los mismos delitos. Dos de los arrestados, los que se encontraban en el interior de la nave en el momento del registro, han pasado a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional. El tercer arrestado fue puesto en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido.

Los tres hombres, de entre 20 y 62 años de edad, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y defraudación de fluido eléctrico.